Центр занятости населения Вахитовского района переехал на новое место

Ранее учреждение находилось в доме на ул. Павлюхина, 102. Изменился не только адрес, но и контактные телефоны учреждения. Теперь можно звонить по номеру (843) 277−40−09, факсы принимаются по телефону 277−39−61, сообщается на сайте Центра занятости населения РТ.