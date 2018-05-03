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18:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Центр занятости населения Вахитовского района переехал на новое место

(Город Казань KZN.RU, 3 мая). Центр занятости населения Вахитовского района Казани с 3 мая работает по новому адресу.

Прием казанцев ведется в здании на ул. Качалова, 77.

Ранее учреждение находилось в доме на ул. Павлюхина, 102. Изменился не только адрес, но и контактные телефоны учреждения. Теперь можно звонить по номеру (843) 277−40−09, факсы принимаются по телефону 277−39−61, сообщается на сайте Центра занятости населения РТ.

Ранее сообщалось, что в мае в Казани пройдет 7 ярмарок вакансий, в том числе 30 мая на базе Центра занятости населения Вахитовского района.

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