18 омских ветеранов получили деньги на квартиры
Им выделили по 1,3 млн рублей, которые можно потратить либо на покупку, либо на строительство дома.
Им выделили по 1,3 млн рублей, которые можно потратить либо на покупку, либо на строительство дома.
Перед Днем Победы 18 проживающих в Омске ветеранов Великой Отечественной войны получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий. Общее финансирование составило 23 млн рублей. Соответственно, каждому из них выплатили по 1,3 млн рублей.
Как пояснили в
Заместитель директора департамента жилищной политики мэрии Елена Гончарова отметила, что региональный Минстрой также передал в мэрию 46 жилищных сертификатов: 29 — ветеранам боевых действий и 17 — инвалидам). Выдать их собираются до 9 мая.