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15:44 (мск), источник: Om1.ru

18 омских ветеранов получили деньги на квартиры

Им выделили по 1,3 млн рублей, которые можно потратить либо на покупку, либо на строительство дома.

Перед Днем Победы 18 проживающих в Омске ветеранов Великой Отечественной войны получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий. Общее финансирование составило 23 млн рублей. Соответственно, каждому из них выплатили по 1,3 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, деньги ветераны могут потратить на покупку жилья или строительство индивидуального дома. Также есть возможность вложиться в долевое строительство. При этом, если выбранная квартира окажется дороже обозначенной суммы, то остаток придется оплачивать из собственных средств.

Заместитель директора департамента жилищной политики мэрии Елена Гончарова отметила, что региональный Минстрой также передал в мэрию 46 жилищных сертификатов: 29 — ветеранам боевых действий и 17 — инвалидам). Выдать их собираются до 9 мая.

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