18 омских ветеранов получили деньги на квартиры

Перед Днем Победы 18 проживающих в Омске ветеранов Великой Отечественной войны получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий. Общее финансирование составило 23 млн рублей. Соответственно, каждому из них выплатили по 1,3 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, деньги ветераны могут потратить на покупку жилья или строительство индивидуального дома. Также есть возможность вложиться в долевое строительство. При этом, если выбранная квартира окажется дороже обозначенной суммы, то остаток придется оплачивать из собственных средств.