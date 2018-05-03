Кабмин перенес сроки завершения работ по безопасности Крымского моста

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, работы по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами всего Крымского моста должны быть завершены до 1 декабря 2019 года. Ранее распоряжение предусматривало срок завершения работ по автодорожной составляющей — 30 сентября 2018 года, по железнодорожной составляющей — 1 декабря 2019 года.

Документ также предусматривает срок строительства объектов транспортной безопасности на автоподходах со стороны Крыма и Кубани до 30 сентября 2018 года.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Служба автомобильных дорог Республики Крым и Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса России заключили контракт стоимостью 2 миллиарда рублей на обеспечение транспортной безопасности автодороги и автомобильного подхода в Керчи к мосту через Керченский пролив.