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16:26 (мск), источник: РИА Крым

Кабмин перенес сроки завершения работ по безопасности Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Правительство России перенесло сроки завершения работ по безопасности Крымского моста. Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, работы по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами всего Крымского моста должны быть завершены до 1 декабря 2019 года. Ранее распоряжение предусматривало срок завершения работ по автодорожной составляющей — 30 сентября 2018 года, по железнодорожной составляющей — 1 декабря 2019 года.

Документ также предусматривает срок строительства объектов транспортной безопасности на автоподходах со стороны Крыма и Кубани до 30 сентября 2018 года.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Служба автомобильных дорог Республики Крым и Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса России заключили контракт стоимостью 2 миллиарда рублей на обеспечение транспортной безопасности автодороги и автомобильного подхода в Керчи к мосту через Керченский пролив.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей.

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