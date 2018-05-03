К лету на дорогах Самары появится еще около 50 новых автобусов

До конца мая в Самаре увеличится количество автобусов, которые будут работать на городских маршрутах. Сейчас объем перевозок на уровне 330−350 автобусов. К концу месяца хотят выпустить на улицы около 400 машин. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» сообщил управляющий ООО «СамараАвтоГаз» Дмитрий Камынин.