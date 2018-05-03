К лету на дорогах Самары появится еще около 50 новых автобусов
В областной столице продолжают обновлять автопарк общественного транспорта.
В областной столице продолжают обновлять автопарк общественного транспорта.
До конца мая в Самаре увеличится количество автобусов, которые будут работать на городских маршрутах. Сейчас объем перевозок на уровне 330−350 автобусов. К концу месяца хотят выпустить на улицы около 400 машин. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» сообщил управляющий ООО «СамараАвтоГаз» Дмитрий Камынин.
Все автобусы будут в одной цветовой палитре.
— Уже на протяжении нескольких лет компания приобретает белые автобусы. Традицию планируем сохранить, — отметил Камынин.
Отмечается, что все автобусы будут современными и адаптированными для маломобильных граждан.