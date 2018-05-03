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16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

К лету на дорогах Самары появится еще около 50 новых автобусов

В областной столице продолжают обновлять автопарк общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

До конца мая в Самаре увеличится количество автобусов, которые будут работать на городских маршрутах. Сейчас объем перевозок на уровне 330−350 автобусов. К концу месяца хотят выпустить на улицы около 400 машин. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» сообщил управляющий ООО «СамараАвтоГаз» Дмитрий Камынин.

Все автобусы будут в одной цветовой палитре.

— Уже на протяжении нескольких лет компания приобретает белые автобусы. Традицию планируем сохранить, — отметил Камынин.

Отмечается, что все автобусы будут современными и адаптированными для маломобильных граждан.

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