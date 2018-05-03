Город помнит: в Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску ветерану Борису Старосельскому

В церемонии открытия мемориальной доски, которая установлена в доме, где долгое время жил ветеран, приняли участие родные, участники войны и поисковики.

— Борис Яковлевич Старосельский стал основателем первого шествия «Бессмертного полка» в Ростове, — рассказал координатор движения Андрей Кудряков. — Тогда в акции приняли участие пять тысяч ростовчан. 9 мая 2018 года — порядка 100 тысяч. И в этом году и портрет Бориса Яковлевича пронесут в колонне «Бессмертного полка».