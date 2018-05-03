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16:26 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте на День Победы таксисты будут возить ветеранов бесплатно

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. На День Победы в Ялте будет проходить традиционная акция «Подвези ветерана», в рамках которой любой автолюбитель может помочь ветеранам Великой Отечественной войны 1941−1945 годов добраться до места назначения.

В акции ежегодно принимают участие и ялтинские таксисты. Как рассказала РИА Новости Крым маркетолог службы заказа такси одного из крупнейших городских перевозчиков Алена, в этом году праздничные мероприятия пройдут на Холме славы и городской набережной. Накануне таксистам будет передан список с адресами ветеранов, и утром 9 мая они подадут машины к домам участников Великой Отечественной войны.

«Мы сотрудничаем с администрацией и она предоставляет нам список ветеранов, а мы помогаем с транспортировкой их на торжественные мероприятия на Холм славы, а затем обратно и привозим их на набережную, где проходит Бессмертный полк. В зависимости от количества людей мы предоставляем легковые автомобили или микроавтобусы», — рассказала Алена.

Таким образом ялтинцы выражают свою благодарность и уважение тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.

Акция «Подвези ветерана» проходит не только в Крыму, но и по всей стране. Ежегодно автолюбители накануне майских праздников объединяются и помогают ветеранам добраться в места проведения мероприятий, поскольку участие их в праздновании Дня Победы напрямую зависит от возможности доставить их туда на машине.

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