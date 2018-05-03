В Ялте на День Победы таксисты будут возить ветеранов бесплатно

В акции ежегодно принимают участие и ялтинские таксисты. Как рассказала РИА Новости Крым маркетолог службы заказа такси одного из крупнейших городских перевозчиков Алена, в этом году праздничные мероприятия пройдут на Холме славы и городской набережной. Накануне таксистам будет передан список с адресами ветеранов, и утром 9 мая они подадут машины к домам участников Великой Отечественной войны.

«Мы сотрудничаем с администрацией и она предоставляет нам список ветеранов, а мы помогаем с транспортировкой их на торжественные мероприятия на Холм славы, а затем обратно и привозим их на набережную, где проходит Бессмертный полк. В зависимости от количества людей мы предоставляем легковые автомобили или микроавтобусы», — рассказала Алена.

Таким образом ялтинцы выражают свою благодарность и уважение тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.