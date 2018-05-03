Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Школьницу из Приморья наградили за спасение 4-летнего мальчика
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
А кто их пустит?: в РФ ответили на планы Астаны открыть порты США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Ксения Собчак стала копией матери
Натали рассказала о пластике
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
17:05 (мск), источник: Lenta.Ru

У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимости на миллиард рублей

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение об изъятии 16 объектов недвижимости стоимостью один миллиард рублей, принадлежавших запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Об этом в четверг, 3 мая, сообщила Генпрокуратура.

Формально имущество находилось в собственности у «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании», зарегистрированного в США. Эта организация, основанная в 1884 году, используется «Свидетелями Иеговы» в своей международной деятельности.

В период с 2000—2010 годы «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» передал обществу земельные участки и здания в Петербурге и поселке Солнечное, где, в частности, расположен комплекс на берегу Финского залива. Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга в декабре 2017 года признал ничтожными сделки между этими двумя организациями, поскольку они являлись мнимыми, совершенными лишь для вида.

В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в стране организаций. Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения антиэкстремистского законодательства. Головную организацию через несколько дней после этого внесли в список экстремистских организаций Минюста.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В мире насчитывается более семи миллионов его приверженцев.

 Раскрыт план Путина для «решительного прорыва»
США предрекли смерть авиации России
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Раскрыты самые популярные методы вывода денег из России
В Германии началось строительство участка «Северного потока-2»
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Из-за скандала Нобелевскую премию по литературе могут не вручить
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь