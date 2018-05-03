У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимости на миллиард рублей

Об этом в четверг, 3 мая, сообщила Генпрокуратура.

Формально имущество находилось в собственности у «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании», зарегистрированного в США. Эта организация, основанная в 1884 году, используется «Свидетелями Иеговы» в своей международной деятельности.

В период с 2000—2010 годы «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» передал обществу земельные участки и здания в Петербурге и поселке Солнечное, где, в частности, расположен комплекс на берегу Финского залива. Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга в декабре 2017 года признал ничтожными сделки между этими двумя организациями, поскольку они являлись мнимыми, совершенными лишь для вида.

В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в стране организаций. Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения антиэкстремистского законодательства. Головную организацию через несколько дней после этого внесли в список экстремистских организаций Минюста.