Проект «Зеленый фитнес» в Татарстане стартует 12 мая
Будет задействовано 15 спортивных направлений.
Будет задействовано 15 спортивных направлений.
Как заявил журналистам руководитель
В этот раз в спортивном и бесплатном проекте «Зеленый фитнес» будет задействовано порядка 15 спортивных направлений. Начиная от йоги, пилатес и заканчивая скандинавской ходьбой. Все занятия будут проводить исключительно профессиональные тренеры.
Так, казанцев они будут ждать каждый день на 10 площадках: в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, парке Победы,
Отметим, что с мая по сентябрь 2017 года участниками «Зеленого фитнеса» в Татарстане стали более 60 тысяч человек. Самые активные из них в итоге получили велосипеды и комплекты фирменной одежды, а также более 3 тысяч других подарков.