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18:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Проект «Зеленый фитнес» в Татарстане стартует 12 мая

Будет задействовано 15 спортивных направлений.

Источник: Комсомольская правда

Как заявил журналистам руководитель социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» Мурат Димитров, данный проект, который существует уже три года, этой весной снова возьмет старт в Татарстане. Дата начала занятий намечена на 12 мая.

В этот раз в спортивном и бесплатном проекте «Зеленый фитнес» будет задействовано порядка 15 спортивных направлений. Начиная от йоги, пилатес и заканчивая скандинавской ходьбой. Все занятия будут проводить исключительно профессиональные тренеры.

Так, казанцев они будут ждать каждый день на 10 площадках: в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, парке Победы, Горкинско-Ометьевском лесу, парках Урицкого, Комсомольская площадь, Сосновая Роща, Черное озеро, Континент, Калейдоскоп и Крылья Советов.

Отметим, что с мая по сентябрь 2017 года участниками «Зеленого фитнеса» в Татарстане стали более 60 тысяч человек. Самые активные из них в итоге получили велосипеды и комплекты фирменной одежды, а также более 3 тысяч других подарков.

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