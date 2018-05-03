Проект «Зеленый фитнес» в Татарстане стартует 12 мая

Источник: Комсомольская правда

Как заявил журналистам руководитель социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» Мурат Димитров, данный проект, который существует уже три года, этой весной снова возьмет старт в Татарстане. Дата начала занятий намечена на 12 мая.

В этот раз в спортивном и бесплатном проекте «Зеленый фитнес» будет задействовано порядка 15 спортивных направлений. Начиная от йоги, пилатес и заканчивая скандинавской ходьбой. Все занятия будут проводить исключительно профессиональные тренеры.

Так, казанцев они будут ждать каждый день на 10 площадках: в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, парке Победы, Горкинско-Ометьевском лесу, парках Урицкого, Комсомольская площадь, Сосновая Роща, Черное озеро, Континент, Калейдоскоп и Крылья Советов.