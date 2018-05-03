В Петербурге «Свидетелям Иеговы» не вернули изъятое имущество
У организации забрали элитные коттеджи стоимость почти миллиард рублей.
У организации забрали элитные коттеджи стоимость почти миллиард рублей.
Запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» не вернут изъятое имущество. Решение нижестоящей инстанции оставил в силе городской суд Петербурга.
Таким образом, элитная недвижимость общей стоимостью более 880 миллионов рублей останется в пользовании государства.
Напомним, ранее Сестрорецкий районный суд города постановил изъять у «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» 16 коттеджей в поселке Солнечное.
Руководство организации усмотрело в действиях суда нарушения нормы материального права и подало жалобу, однако решение осталось прежним.
Организация «Свидетели Иеговы» признана Верховным судом РФ экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена.