Три моста на территории Нижегородской области остаются затопленными
3 мая от воды освободились три моста — один в Навашинском районе, другой в Сергачском районе, еще один в г.о.г. Бор. Это произошло
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3 мая от воды освободились три моста — один в Навашинском районе, другой в Сергачском районе, еще один в г.о.г. Бор. Это произошло
По информации регионального ГУ МЧС РФ, в настоящее время на территории региона затопленными остаются 3 низководных моста, 2 участка автодорог, 44 придомовых территории.