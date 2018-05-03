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16:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Три моста на территории Нижегородской области остаются затопленными

3 мая от воды освободились три моста — один в Навашинском районе, другой в Сергачском районе, еще один в г.о.г. Бор. Это произошло из-за спада уровня воды в р. Теша, Пьяна, Линда.

По информации регионального ГУ МЧС РФ, в настоящее время на территории региона затопленными остаются 3 низководных моста, 2 участка автодорог, 44 придомовых территории.

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