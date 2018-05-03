Часть улиц закроют в центре Краснодара из-за атлетической эстафеты
Уже 4 мая с 20:00 и до конца эстафеты — около 12:00 — от транспорта освободят Театральную площадь и несколько улиц.
Уже 4 мая с 20:00 и до конца эстафеты — около 12:00 — от транспорта освободят Театральную площадь и несколько улиц.
Проезд закроют по улицам:
— Буденного от Красноармейской до Рашпилевской.
— Красной — от Калинина до Постовой.
— Постовой — от Коммунаров до Октябрьской.
В субботу, 5 мая, с 9:00 до конца эстафеты также закроют четную сторону улицы Буденного на участке от Красноармейской до Рашпилевской и по улице Красной на отрезке от Буденного до Постовой.
Оставить автомобиль горожане смогут по нечетной стороне улицы Буденного на участке от Красноармейской до Красной и по улице Постовой на отрезке от Коммунаров до Захарова.
— Просим водителей заранее продумывать маршрут по центральной части города в первую половину дня субботы и ориентироваться по установленным дорожным знакам и предложенным схемам объезда участков с ограничением движения. Плановое время окончания эстафеты — 12 часов. Мы ожидаем до двух тысяч участников и столько же зрителей, потому что к эстафете присоединятся школьники, студенты, ветераны спорта, члены трудовых коллективов, — сказал Анатолий Мирошников, начальник городского управления по физической культуре и
Всекубанская легкоатлетическая эстафета «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» пройдет 5 мая по улице Красной от Театральной площади до улицы Постовой. После финиша все участники эстафеты соберутся у монумента
Поучаствовать в эстафете сможет каждый — прием заявок и регистрацию устроят 5 мая с 9:00 на Театральной площади. Построение участников состоится в 11:00.