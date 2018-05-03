Пятница в Петербурге будет дождливой и ветреной, в области обещают грозы

В Петербурге пройдет дождь ночью и утром, а днем обещают кратковременные дожди. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, ночью — восточный и юго-восточный, а днем — переходящий к западному и юго-западному. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, а днем ожидается от +12 до +14 градусов.

В Ленобласти тоже будут дожди, а в отдельных районах утром и днем пройдут ливни и грозы. Ветер тоже обещают восточный и юго-восточный ночью и переходящий к западному, юго-западному днем. Скорость ветра составит 5−10 м/с, но при грозе ожидаются порывы до 15 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов, хотя на востоке местами похолодает до +3. Днем будет +10…+15, а местами на юге потеплеет до +17…+20 градусов.