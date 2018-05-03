Пятница в Петербурге будет дождливой и ветреной, в области обещают грозы
В пятницу, 4 мая, синоптики обещают Петербургу и Ленобласти сильный ветер и дожди, а в отдельных районах области еще и грозы с ливнями. Об этом предупреждает МЧС.
В пятницу, 4 мая, синоптики обещают Петербургу и Ленобласти сильный ветер и дожди, а в отдельных районах области еще и грозы с ливнями. Об этом предупреждает МЧС.
В Петербурге пройдет дождь ночью и утром, а днем обещают кратковременные дожди. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, ночью — восточный и
В Ленобласти тоже будут дожди, а в отдельных районах утром и днем пройдут ливни и грозы. Ветер тоже обещают восточный и