Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Родители делятся в соцсетях своими снимками до и после появления детей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Как подобрать румяна в зависимости от особенностей твоей кожи
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Журналист США: Запад должен "гнать" РФ из всех комиссий
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Ольгу Бузову высмеяли за странные брови
50-летняя Алика Смехова показала фото в купальнике
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
18:03 (мск), источник: Водитель Петербурга

Пятница в Петербурге будет дождливой и ветреной, в области обещают грозы

В пятницу, 4 мая, синоптики обещают Петербургу и Ленобласти сильный ветер и дожди, а в отдельных районах области еще и грозы с ливнями. Об этом предупреждает МЧС.

В Петербурге пройдет дождь ночью и утром, а днем обещают кратковременные дожди. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, ночью — восточный и юго-восточный, а днем — переходящий к западному и юго-западному. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, а днем ожидается от +12 до +14 градусов.

В Ленобласти тоже будут дожди, а в отдельных районах утром и днем пройдут ливни и грозы. Ветер тоже обещают восточный и юго-восточный ночью и переходящий к западному, юго-западному днем. Скорость ветра составит 5−10 м/с, но при грозе ожидаются порывы до 15 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов, хотя на востоке местами похолодает до +3. Днем будет +10…+15, а местами на юге потеплеет до +17…+20 градусов.

Все новости региона
 «Мост глупости» – о «ГАЗелях» и о себе
Петербуржцам предлагают сэкономить на новой Toyota Camry
Путин заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018
В России может появиться новый налог
В США провели испытания «гравитационной» ядерной бомбы
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Эксперты прокомментировали версию крушения Су-30СМ в Сирии
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Суд освободил по УДО бывшего замглавы ФСИН
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия – Швеция и другие ожидаемые матчи на групповом этапе ЧМ Россияне сыграют с чемпионами мира, а канадцы попробуют реваншироваться за поражение в Пхёнчхане
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован.
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь