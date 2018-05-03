Когда в Севастополе пройдут репетиции Парада Победы

Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота. 5 мая в Севастополе на площади Ушакова и прилегающей к ней улице Ленина состоится первая городская вечерняя тренировка Парада Победы. По центру города в парадном строю пройдёт порядка 1,5 тысячи военнослужащих из состава Черноморского флота, истребительного авиационного полка и зенитно-ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, ЧВВМУ имени Нахимова, а также сводные парадные роты школьников из всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Генеральная репетиция парада Победы состоится в Севастополе 7 мая, — говорится в сообщении.