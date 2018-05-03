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17:10 (мск), источник: КрымPress

Когда в Севастополе пройдут репетиции Парада Победы

Репетиции Парада Победы в Севастополе пройдут 5 и 7 мая.

Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота. 5 мая в Севастополе на площади Ушакова и прилегающей к ней улице Ленина состоится первая городская вечерняя тренировка Парада Победы. По центру города в парадном строю пройдёт порядка 1,5 тысячи военнослужащих из состава Черноморского флота, истребительного авиационного полка и зенитно-ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, ЧВВМУ имени Нахимова, а также сводные парадные роты школьников из всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Генеральная репетиция парада Победы состоится в Севастополе 7 мая, — говорится в сообщении.

В тренировках будет задействовано более 30 единиц боевой техники, среди которых танки Т-72Б3, БТР-82А и БТР-20, ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», гаубицы и другие системы.

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