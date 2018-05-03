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17:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Американцам подготовили жесточайший закон об абортах

Парламентарии американского штата Айова одобрили законопроект, запрещающий делать аборт после того, как обнаружено сердцебиение плода. Об этом сообщает BBC News.

Источник: Reuters

По мнению юристов и правозащитников, это самый жесткий закон против абортов в США.

Отмечается, что документ уже передали на подпись губернатору штата. Если он вступит в силу, то в регионе запретят аборты после шести недель беременности. Женщина, собирающаяся прервать беременность, должна будет пройти УЗИ для проверки сердцебиения плода. Если его обнаружат, ей откажут в проведении процедуры.

Этот законопроект вызвал возмущение многих женщин, утверждающих, что до этого срока многие даже не знают, что они ждут ребенка, а такой запрет фактически лишает их права на аборт.

Губернатор-республиканец Ким Рейнольдс пока не прокомментировал, будет ли подписывать документ. Ранее в штате аборты были запрещены после 20 недель беременности.

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