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18:00 (мск), источник: Volga News

В Самаре 15 мая пройдет распределение свободных мест в детских садах

В Самаре 15 мая пройдет распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2018−2019 учебный год. Об этом сообщают в администрации города.

Источник: Reuters

Для успешного проведения процедуры департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в «Автоматизированной системе управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). При обнаружении в заявлении неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ, чтобы внести изменения.

Информация о свободных местах в детских садах по состоянию на 15 мая будет размещена на странице департамента образования сайта администрации Самары в разделе «Департамент информирует».

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