В Самаре 15 мая пройдет распределение свободных мест в детских садах

Для успешного проведения процедуры департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в «Автоматизированной системе управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). При обнаружении в заявлении неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ, чтобы внести изменения.