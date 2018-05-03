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18:12 (мск), источник: Volga News

В ближайшие дни температура воздуха в регионе понизится

В пятницу, 4 мая, северные районы области попадут в зону влияния холодного атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, ветер сменит направление на северо-западный и северный, температура воздуха понизится. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 53% 763 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Reuters

Ночью ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 9 … 14 °C. Днем местами также пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит 18 … 23 °C, по северу области 12…17 °C. Ветер северный 8−13 м/с.

В субботу, 5 мая, переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от 8 до 3 °C, днем поднимется от 14 до 19 °C. Ветер северо-восточный 7−12 м/с.

В воскресенье, 6 мая, синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит 3 … 8 °C, днем 17 … 22 °C. Ветер южный 7−12 м/с.

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