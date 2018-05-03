Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Школьницу из Приморья наградили за спасение 4-летнего мальчика
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
А кто их пустит?: в РФ ответили на планы Астаны открыть порты США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Ксения Собчак стала копией матери
Натали рассказала о пластике
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
17:08 (мск), источник: Newsroom24.ru

200-летие Карла Маркса отметят в Нижнем Новгороде

Этой дате будет посвящен фестиваль.

«Карл Маркс пикник», посвященный 200-летию со дня рождения Карла Маркса, пройдёт в Арсенале (Кремль, корпус 6) 5 мая, сообщают организаторы.

Гостям предложат познакомиться с биографией, основными идеями Маркса и разобраться, как они работают и почему так и не потеряли своей актуальности.

Начнется фестиваль в 12:00 с кинопоказа фильма «Молодой Карл Маркс» (производство Франция, Бельгия, Германия, режиссер Рауль Пек, 2017, 16 +). В 13:00 и 16:00 — экскурсии «Марксистский маршрут» (12+). Старт экскурсий от мемориала «В. И. Ленин и нижегородские марксисты» (ул. Большая Покровская, 57).

С 15:00 по 18:00 пройдут три лекции на темы, посвященные жизни и деятельности Маркса и про современный марксизм.

В 18:00 начнется концерт на свежем воздухе «Музыка 1867 года».

Кроме того, пройдет однодневная выставка по мотивам книги «Маркс. Графическая биография».

Для детей предусмотрена отдельная образовательная программа.

Вход свободный.

Все новости региона
 Двое маленьких детей погибли на пожаре в Дивеевском районе
Глава городского департамента строительства Щеголев пойман на взятке
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Раскрыты самые популярные методы вывода денег из России
В Германии началось строительство участка «Северного потока-2»
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Из-за скандала Нобелевскую премию по литературе могут не вручить
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь