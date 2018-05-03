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18:24 (мск), источник: Вести.Ru

Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка

В каком возрасте нужно начинать учить иностранный язык, чтобы достичь уровня носителя языка? Спойлер: ответ «чем раньше, тем лучше» не подходит.

В целом многие данные свидетельствуют о том, что взрослым людям труднее учить иностранные языки, нежели детям. В результате учёные предположили, что существует тот самый критический период для изучения языка. Между тем продолжительность периода и причины, лежащие в его основе, остаются во многом загадкой.

Чтобы собрать большой объём данных, команда учёных из Бостонского колледжа, Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработала тест, запущенный впоследствии на Facebook.

Он фиксировал грамматические навыки участников, а также собирал иную информацию, касающуюся изучения иностранного языка. По итогу тест стал невероятно популярным, а учёные собрали данные от 669498 человек.

«До настоящего момента было трудно получить все данные, необходимые для ответа на вопрос о том, как долго длится критический период», — говорит Джош Тененбаум (Josh Tenenbaum) из MIT, один из авторов исследования.

После изучения огромных объёмов данных с использованием различных вычислительных моделей стало ясно: до примерно 17 или 18 лет человек находится в наилучшей форме для того, чтобы выучить иностранный язык, что почти на 10 лет дольше, чем считалось прежде.

«Результаты нас очень удивили», — говорит один из исследователей проекта Джошуа Хартсхорн (Joshua Hartshorne) из Бостонского колледжа.

Безусловно, человек, изучающий новый язык в подростковом возрасте и позже, может достичь довольно высокого уровня, и тест это показал. Но, как выявило исследование, достичь уровня владения носителя языка можно лишь в том случае, если человек уже начал учить язык к 10-летнему возрасту.

«Если вы хотите владеть грамматикой английского языка как носитель, то вы должны начать заниматься примерно с 10 лет. Мы не видим большой разницы между людьми, которые начинают учиться с рождения, и людьми, которые начинают обучаться с 10 лет», — говорит Хартсхорн, уточняя, что они заметили снижение качества у тех, кто начал заниматься языком позднее.

На данном этапе неясно, что же происходит в возрасте 17 или 18 лет, в результате чего ухудшается способность человека изучать новый язык. Возможно, всё дело в пластичности мозга, говорят учёные, а, возможно, и в других факторах.

«Вероятно, есть биологические изменения. Может быть, за этим стоят социальные или культурные факторы», — говорит Тененбаум. Как правило, после 17 или 18 лет люди покидают родительский дом, начинают работать или учиться в специализированном вузе. Всё это может повлиять на скорость обучения для любого языка, — добавляет учёный.

Как говорит Махеш Сринивасан (Mahesh Srinivasan) из Калифорнийского университета в Беркли, уже давно было замечено, что изучение второго языка легче даётся в начале жизни, и новая работа предоставляет наиболее убедительные доказательства того, что существует определённое время, после которого способность к изучению грамматики нового языка снижается.

«Это важный шаг вперёд для этой области. После исследования также возникают новые вопросы, поскольку оказалось, что критический период заканчивается гораздо позднее, чем считалось ранее», — говорит Сринивасан. Он не участвовал в исследовании.

Между тем нельзя сказать, что взрослые люди не способны выучить язык и весь процесс обучения является для них бесполезным. Несмотря на то, что исследование показало, что изучение нового языка в более позднем возрасте даётся тяжелее, некоторые работы демонстрируют, что эти усилия положительным образом влияют на борьбу с деменцией и возрастным когнитивным спадом.

Результаты работы представлены в научном издании Cognition.

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