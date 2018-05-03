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17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградским автомобилистам разрешили поворачивать к ТРЦ «Европа Сити Молл»

Отныне автомобилисты, едущие со стороны Краснослободска, могут не выезжать на проспект Ленина для того, чтобы попасть к Центральному парку культуры и отдыха или на парковку ТРЦ «Европа Сити Молл».

Для этого на дороге, соединяющей мост через Волгу с улицей Землянского с недавних пор оборудовали еще один перекресток.

Как уточнили «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, изначально этот перекресток планировался для автобусов-шаттлов, которые будут привозить и отвозить болельщиков на матчи ЧМ по футболу. Однако и рядовым автомобилистам пока ничего не запрещает пользоваться этим проездом. Очередность проезда на нем такая же, как и на обычном нерегулируемом перекрестке, между тем в мэрии уточнили, что если вдруг волгоградские водители будут пренебрегать этими правилами и на перекрестке начнутся регулярные ДТП, то перекресток будет ликвидирован.

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