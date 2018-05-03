Волгоградским автомобилистам разрешили поворачивать к ТРЦ «Европа Сити Молл»

Как уточнили «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, изначально этот перекресток планировался для автобусов-шаттлов, которые будут привозить и отвозить болельщиков на матчи ЧМ по футболу. Однако и рядовым автомобилистам пока ничего не запрещает пользоваться этим проездом. Очередность проезда на нем такая же, как и на обычном нерегулируемом перекрестке, между тем в мэрии уточнили, что если вдруг волгоградские водители будут пренебрегать этими правилами и на перекрестке начнутся регулярные ДТП, то перекресток будет ликвидирован.