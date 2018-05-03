В Казани в день матча «Рубин» — «Уфа» изменят схему движения общественного транспорта

Источник: Prokazan.ru

Кстати, этот матч станет тестовым перед предстоящим чемпионатом мира по футбола.

Так, с 16.00 до 22.00 автобусы, троллейбусы, а также трамвай № 5 будет следовать до остановки «Ветеринарная академия» и улицы Адоратского по проспекту Ямашева.

— Для разворота общественного транспорта обустроят временные пути по проспекту Ямашева и улице Академика Арбузова. Изменится также маршрут движения троллейбуса № 2: после разворота на проспекте Ямашева от остановки «ул. Адоратского» он проследует по маршруту «пр. Ямашева», «пр. Ибрагимова», «ул. Декабристов», «Кремлевский мост», «пл. Тысячелетия», «ул. Ташаяк», «ул. Московская», «ул. Татарстан», «ул. Право-Булачная», «Комбинат “Здоровье”», и далее до остановочного пункта «ул. Адоратского», — сказал первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

Кроме того, с 16.00 закроют движение троллейбусов № 2, 13, 6.