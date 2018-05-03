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17:50 (мск), источник: Водитель Петербурга

На участке КАД на месяц введут реверсивное движение

На западе кольцевой автодороги Петербурга до конца мая введут реверсивное движение из-за дорожных работ на путепроводе. Об этом предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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С 5 по 31 мая на путепроводе на 100-м километре внутреннего кольца КАД — на развязке с автодорогой «Ольгино — Симоногонт» будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Регулировать его будут при помощи светофора.

На путепроводе будут менять деформационный шова. Работы будут вести круглосуточно в два этапа: сначала на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой. Скорость на участке ограничат до 50 км/ч.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит участникам движения извинения за временные неудобства.

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