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17:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев предупреждают о пике активности клещей

Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда предупреждает горожан о том, что в мае, а также сентябре и октябре традиционно отмечается пик активности клещей.

«Отдыхая на природе, будьте предельно осторожны, избегайте по возможности длительного и частого нахождения в лесных массивах и кустарниках, располагайтесь отдыхать только на открытых песчаных зонах без травы и другой поросли», — советуют специалисты.

Напомним, эти насекомые переносят вирусы клещевого энцефалита — острого и тяжелого воспаления центральной нервной системы, сопровождающегося высокой температурой, сильнейшими головными болями, рвотой, судорогами, параличами. Клещи переносят также такие болезни, как сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз, геморрагическую лихорадку.

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