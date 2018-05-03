Волгоградцев предупреждают о пике активности клещей
Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда предупреждает горожан о том, что в мае, а также сентябре и октябре традиционно отмечается пик активности клещей.
Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда предупреждает горожан о том, что в мае, а также сентябре и октябре традиционно отмечается пик активности клещей.
«Отдыхая на природе, будьте предельно осторожны, избегайте по возможности длительного и частого нахождения в лесных массивах и кустарниках, располагайтесь отдыхать только на открытых песчаных зонах без травы и другой поросли», — советуют специалисты.
Напомним, эти насекомые переносят вирусы клещевого энцефалита — острого и тяжелого воспаления центральной нервной системы, сопровождающегося высокой температурой, сильнейшими головными болями, рвотой, судорогами, параличами. Клещи переносят также такие болезни, как сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз, геморрагическую лихорадку.