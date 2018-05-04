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05:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Беспилотные автомобили готовят к испытаниям

Тестирование новой технологии могут легализовать. Минпромторг вместе с другими регуляторами и участниками рынка разрабатывает документы, которые могут легализовать испытания беспилотных автомобилей. На законодательные изменения в этой сфере рассчитывает в том числе «Яндекс», в котором сетуют, что отсутствие испытаний технологически отбросит Россию от остального мира. Сейчас беспилотные автомобили испытывают только под контролем водителя.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минпромторг, МВД и Росстандарт при участии Агентства стратегических инициатив, Российской венчурной компании, профильной рабочей группы и инфраструктурного центра AutoNet разрабатывают приказ, устанавливающий «порядок представления документов на проведение испытаний транспортных средств с повышенной степенью автоматизации», а также критерии участия в испытаниях водителя, сообщили «Ъ» в Минпромторге. Это предусматривает «дорожная карта» по направлению AutoNet Национальной технологической инициативы, пояснили в министерстве. Подготовить такие документы также ранее поручил Минпромторгу и Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам совещания с представителями госорганов и интернет-компаний 19 марта. «Ответ Минпромторга прорабатывается в аппарате правительства», — пояснил «Ъ» представитель Игоря Шувалова. В пресс-службе НАМИ на запрос не ответили.

«Дорожную карту» по AutoNet правительство утвердило 29 марта, а 24 апреля утвердил президиум совета по модернизации экономики и инновационному развитию под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Согласно документу, к 2035 году доля компаний—участников AutoNet на мировом рынке должна составить 9,2%, или $1,1 трлн, а объем экспорта — вырасти с $1,4 млрд в 2017 году до $241,6 млрд. До 2021 года рабочая группа рынка AutoNet, в которую входят «Яндекс», АвтоВАЗ, «Автодор», Внешэкономбанк, Sollers, «МегаФон» и др., планирует поддержать до 100 стартапов и 30 средних предприятий, из которых к 2035 году «должны вырасти пять национальных чемпионов», следует из «дорожной карты».

Технологию управления беспилотным автомобилем не первый год разрабатывает «Яндекс»: в компании уверены, что такие машины могут появиться на российских дорогах «в самом ближайшем будущем». «У нас уже высокий конкурентный уровень технологии. Наши прототипы могут выполнять движение по маршруту как в городе, так и на полигоне, но, чтобы развиваться дальше, нужна возможность масштабировать процесс тестирования в городских условиях», — объясняют в «Яндексе». Сейчас законодательство этого не допускает, сетует представитель компании. «Без соответствующего законодательного регулирования мы рискуем отстать от остального мира, где в 55 городах уже в том или ином виде разрешено тестирование автомобилей с повышенной автоматизацией», — отмечает он. Кроме того, в действующем российском законодательстве отсутствует правовая регламентация порядка допуска таких прототипов к испытаниям на дорогах общего пользования, добавляет представитель «Яндекса». Компания предлагает определить такой порядок, а также разработать и издать нормативный акт, определяющий требования к безопасности в этой сфере.

Несмотря на инициативы участников рынка, в ближайшие годы на дорогах Москвы полностью беспилотный автомобиль «точно не появится», уверен заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин. «Уже сейчас рядом с Садовым кольцом ездят беспилотные автомобили “Яндекса”. Но в таком автомобиле пока еще сидит человек, который отвечает за все, что произойдет», — заявил он в ходе выступления на конференции «Ъ» «Smart City: внешний периметр. Smart ЖКХ». По мнению господина Евсина, перспектива, когда на производителя такого автомобиля можно будет возложить ответственность за его безаварийное движение, — «это скорое будущее, но не ближайших двух-трех лет».

Роман Рожков, Анастасия Ермолаева

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