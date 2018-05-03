На Невский проспект вышли электробусы
Новый вид городского транспорта на несколько дней заменит троллейбусы.
Новый вид городского транспорта на несколько дней заменит троллейбусы.
На смену троллейбусам на Невский проспект вышел новый вид городского общественного транспорта — электробус, сообщает
Электробусы будут ходить по маршруту троллейбуса № 22 — от Хасанской улицы до Владимирского проспекта. Кроме того, длительность заряда позволит транспортному средству двигаться даже по Большой Морской улице, которая не оборудована контактной сетью.
Всего на маршрут выпущено 16 электробусов. Меры приняты на время ремонта дорожного покрытия Невского проспекта.