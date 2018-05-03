На Невский проспект вышли электробусы

Источник: Аргументы и факты

На смену троллейбусам на Невский проспект вышел новый вид городского общественного транспорта — электробус, сообщает пресс-служба «Горэлектротранса». Он будет курсировать по центру Северной столицы с 3 по 5 мая.

Электробусы будут ходить по маршруту троллейбуса № 22 — от Хасанской улицы до Владимирского проспекта. Кроме того, длительность заряда позволит транспортному средству двигаться даже по Большой Морской улице, которая не оборудована контактной сетью.