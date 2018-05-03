Туристов предупредили о вспышках кори и малярии на популярных курортах

Источник: Kazinform

Туристам, вылетающим в данные страны, рекомендуется быть вакцинированным против кори.

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Кроме того, сообщается, что Нигерийский центр по контролю над заболеваниями сообщил о продолжающейся вспышке желтой лихорадки. Туристам, вылетающим в Нигерию, рекомендуется вакцинация против желтой лихорадки. Также в Нигерии отмечается вспышка лихорадки Ласса. Туристы, у которых есть симптомы, характерные для лихорадки Ласса, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Должностные лица здравоохранения Бразилии сообщили о вспышке малярии в городе Венсеслау-Гимарайнс. Комары, зараженные малярией в этом районе, могут распространять ее на людей. Рекомендуется, чтобы туристы принимали лекарства для профилактики от малярии. Поскольку малярия передается укусами комаров, защититься от них можно следующими способами: использовать средство от насекомых, надевать защитную одежду на открытом воздухе, и спать в кондиционированном помещении, или под обработанной инсектицидами сеткой.