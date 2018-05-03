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18:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Глеб Никитин заявил о готовности Нижегородской области к ЧМ-2018

Врио губернатора Глеб Никитин уверен, что у Нижегородской области «нет проблем» с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» с участием президента РФ Владимира Путина и президента FIFA Джанни Инфантино 3 мая 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

По словам врио губернатора, вся необходимая спортивная и транспортная инфраструктура будет полностью подготовлена до конца мая. Готовы и введены эксплуатацию стадион «Нижний Новгород», три предматчевых тренировочных площадки и две базы для команд, одну из которых для проживания выбрала сборная Уругвая. Инфраструктура для размещения подготовлена «с учетом максимально возможного числа гостей».

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В рамках подготовки транспортной инфраструктуры проведена реконструкция аэропорта «Стригино», железнодорожного вокзала, проспекта Молодежный. В Нижнем Новгороде было завершено обновление медицинской инфраструктуры, организованы дополнительные медпункты как на территории стадиона, так и на территории всего города. Ведется работа по обеспечению требований безопасности.

«По ряду объектов работы еще ведутся, но будут завершены до конца мая. Это касается, в частности, станции метро “Стрелка”, по которой идет приемка документации, необходимой для ее ввода в эксплуатацию. Сразу после Дня Победы на площади Минина и Пожарского начнется монтаж конструкций, необходимых для проведения фестиваля болельщиков. Площадка будет рассчитана на 15 тыс. человек. Концепция и схема развлекательной программы согласованы с FIFA», — рассказал Глеб Никитин в ходе телемоста с оргкомитетом.

По его словам, после инспекционных проверок FIFA региональные власти «выполнили доработку всех систем»: «В конечном итоге во всех аспектах мы соответствуем требованиям FIFA. В остальных регионах ситуация аналогичная. По мнению Джанни Инфантино страна готова к проведению чемпионата мира».

Андрей Репин.

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