Глеб Никитин заявил о готовности Нижегородской области к ЧМ-2018

По словам врио губернатора, вся необходимая спортивная и транспортная инфраструктура будет полностью подготовлена до конца мая. Готовы и введены эксплуатацию стадион «Нижний Новгород», три предматчевых тренировочных площадки и две базы для команд, одну из которых для проживания выбрала сборная Уругвая. Инфраструктура для размещения подготовлена «с учетом максимально возможного числа гостей».

В рамках подготовки транспортной инфраструктуры проведена реконструкция аэропорта «Стригино», железнодорожного вокзала, проспекта Молодежный. В Нижнем Новгороде было завершено обновление медицинской инфраструктуры, организованы дополнительные медпункты как на территории стадиона, так и на территории всего города. Ведется работа по обеспечению требований безопасности.



«По ряду объектов работы еще ведутся, но будут завершены до конца мая. Это касается, в частности, станции метро “Стрелка”, по которой идет приемка документации, необходимой для ее ввода в эксплуатацию. Сразу после Дня Победы на площади Минина и Пожарского начнется монтаж конструкций, необходимых для проведения фестиваля болельщиков. Площадка будет рассчитана на 15 тыс. человек. Концепция и схема развлекательной программы согласованы с FIFA», — рассказал Глеб Никитин в ходе телемоста с оргкомитетом.