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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев приглашают станцевать вальс «Синий платочек Победы»

Акция состоится 9 мая на трех площадках города.

Танцевальный флешмоб «Синий платочек Победы» пройдет 9 мая сразу на трех площадках города. Акция начнется в 21:00 по адресам: пр. Революции, 58 (у магазина «Утюжок»), пл. Победы (пр. Революции между 27 и 29), Адмиралтейская площадь, (ул. Софьи Перовской между 7 и 9).

Флешмоб проводится в рамках программы сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек». Она направлена на привлечение внимания молодежи и старшего поколения к сохранению исторической памяти о подвиге женщин в годы Великой Отечественной войны. Наряду с мужчинами они совершали ежедневный подвиг. На линии фронта они были медиками, лѐтчицами, снайперами, танкистками, участвовали в подполье. В тылу им пришлось освоить множество «чисто мужских» специальностей.

Помимо Воронежа, акции 9 мая пройдѐт в Туле и Барнауле, а 8 мая — в Москве, Софии (Болгария), Берлине (Германия), Сент-Джорджес (Гренада).

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