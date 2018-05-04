Воронежцев приглашают станцевать вальс «Синий платочек Победы»

Танцевальный флешмоб «Синий платочек Победы» пройдет 9 мая сразу на трех площадках города. Акция начнется в 21:00 по адресам: пр. Революции, 58 (у магазина «Утюжок»), пл. Победы (пр. Революции между 27 и 29), Адмиралтейская площадь, (ул. Софьи Перовской между 7 и 9).

Флешмоб проводится в рамках программы сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек». Она направлена на привлечение внимания молодежи и старшего поколения к сохранению исторической памяти о подвиге женщин в годы Великой Отечественной войны. Наряду с мужчинами они совершали ежедневный подвиг. На линии фронта они были медиками, лѐтчицами, снайперами, танкистками, участвовали в подполье. В тылу им пришлось освоить множество «чисто мужских» специальностей.