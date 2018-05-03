Студенты смогут оформлять академические отпуска через ЦОНы
Раньше, чтобы оформить отпуск, студентам надо было писать заявления в канцелярию ВУЗа.
Раньше, чтобы оформить отпуск, студентам надо было писать заявления в канцелярию ВУЗа.
В связи с внесением дополнений в приказ министра образования и науки РК вносятся изменения по предоставлению академических отпусков, обучающихся в организациях образования, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Академический отпуск — это период, на который студент, магистрант, докторант временно прерывает свое обучение по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам, а также в связи с призывом в ряды Вооруженных сил РК. Академический отпуск предоставляется сроком от шести месяцев до одного года, больным туберкулёзом — от одного года до двух лет. Также академический отпуск может быть предоставлен по уходу за ребенком до трех лет.
«Раньше, чтобы оформить отпуск, студентам надо было писать заявления в канцелярию высшего учебного заведения, в котором он проходит обучение. Теперь же заявления можно подавать в городские ЦОНы», — сообщил заместитель столичного управления образования Дулат Жекебаев на заседании общественного совета в городском акимате.
Приём документов и выдача результатов оказания государственной услуги будет осуществляться по выбору: через канцелярию услугодателя или через НАО «Правительство для граждан».