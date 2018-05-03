Студенты смогут оформлять академические отпуска через ЦОНы





Академический отпуск — это период, на который студент, магистрант, докторант временно прерывает свое обучение по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам, а также в связи с призывом в ряды Вооруженных сил РК. Академический отпуск предоставляется сроком от шести месяцев до одного года, больным туберкулёзом — от одного года до двух лет. Также академический отпуск может быть предоставлен по уходу за ребенком до трех лет.