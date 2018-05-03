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18:46 (мск), источник: Zakon.kz

Студенты смогут оформлять академические отпуска через ЦОНы

Раньше, чтобы оформить отпуск, студентам надо было писать заявления в канцелярию ВУЗа.

Источник: Zakon.kz

В связи с внесением дополнений в приказ министра образования и науки РК вносятся изменения по предоставлению академических отпусков, обучающихся в организациях образования, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Академический отпуск — это период, на который студент, магистрант, докторант временно прерывает свое обучение по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам, а также в связи с призывом в ряды Вооруженных сил РК. Академический отпуск предоставляется сроком от шести месяцев до одного года, больным туберкулёзом — от одного года до двух лет. Также академический отпуск может быть предоставлен по уходу за ребенком до трех лет.

«Раньше, чтобы оформить отпуск, студентам надо было писать заявления в канцелярию высшего учебного заведения, в котором он проходит обучение. Теперь же заявления можно подавать в городские ЦОНы», — сообщил заместитель столичного управления образования Дулат Жекебаев на заседании общественного совета в городском акимате.

Приём документов и выдача результатов оказания государственной услуги будет осуществляться по выбору: через канцелярию услугодателя или через НАО «Правительство для граждан».

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