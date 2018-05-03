В Алматы появились насекомые, повредившие до 90% листьев деревьев

В Алматы объявился пилильщик, который поражает крону дубов, карагачей, вязов и каштанов. Специалисты утверждают: если не начать лечение, городские скверы и парки уже скоро потеряют всю зелень, сообщает телеканал КТК.

Пилильщика из листьев не удается вытравить даже химикатами, утверждают алматинские учёные. Сейчас деревья усыхают, кроны повреждены почти полностью.

Чтобы избавиться от вредителя, говорят специалисты, нужен дорогостоящий биопрепарат. Килограмм стоит почти 10 тысяч тенге, и его не хватает даже на один гектар.

«Тысячелетний Алматы под угрозой пилильщиков. По городу, если в среднем взять, от 70 до 90% листья были повреждены. Для людей они опасности не представляют, а вот применяемые против них химические, синтетические препараты, они могут даже раковые заболевания вызывать», — рассказал кандидат биологических наук Нургасим Ашикбаев.

В НИИ защиты и карантина растений вопрос тоже взяли на особый контроль. Сотрудники готовы лечить деревья в парках бесплатно, лишь бы было чем.

«В городе много больных деревьев. Вредитель быстро уничтожает посадки. Со своей стороны мы готовы реабилитировать растения. Акимат города также поддерживает учёных», — сказал директор НИИ защиты и карантина растений Абай Сагитов.