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19:52 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли растение, полностью разучившееся «дышать»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Обычная омела, символ католического Рождества, оказалась уникальным представителем царства растений, который не умеет расщеплять сахара при помощи кислорода и использовать их энергию для производства клеточной «энерговалюты», заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Источник: СС0/Hans

«Наши коллеги недавно выяснили, что у омел отсутствуют гены, связанные с кислородным дыханием в митохондриях. Мы думали, что они “переехали” в какую-то другую часть генома, и были поражены, когда поняли, что омела полностью избавилась от этой части метаболической машины клетки. Она считалась обязательной частью клеток всех многоклеточных существ», — заявил Эндрю Маклин (Andrew McLean) из Центра Джона Иннеса в Норидже (Великобритания).

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Ботаники относительно давно выяснили, что некоторые растения потеряли в далеком прошлом способность к фотосинтезу и самостоятельной добыче питательных веществ, научившись паразитировать на других растениях и даже грибах. Такие представители флоры, так называемые микогетеротрофные растения, чаще всего можно встретить в лесах и в темных уголках местности, где другие члены растительного мира просто не могут выжить.

Ярким примером таких растений являются орхидеи, растущие в тропических и умеренных лесах и паразитирующие на различного рода грибах, которых они обманом заставляют снабжать себя питательными веществами и минералами. Существуют десятки видов других цветочных растений, которые ведут схожий образ жизни.

Маклин и его коллеги обнаружили растение, которое довело этот процесс до логического конца — оно полностью потеряло способность не только самостоятельно получать сахара только при помощи фотосинтеза, но и расщеплять «сворованные» питательные вещества, используя кислород.

Им оказалась обычная омела, паразитическое растение, чьими ветвями жители Европы украшают свои дома во время Рождества и Нового Года.

Анализируя геном этого представителя флоры, авторы статьи обратили внимание на необычно малую длину той его части, которая управляет работой митохондрий — клеточных «энергостанций», в которых окисляется глюкоза и другие питательные вещества и производятся молекулы АТФ, универсальной клеточной «энерговалюты».

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В далеком прошлом, митохондрии были самостоятельными организмами, однако впоследствии они слились с предками растений и животных и постепенно стали частью их клеток, лишившись почти всех генов, большая часть которых «переехала» в ядерную ДНК. По этой причине сокращение этой части генома у омел заинтересовало, но не удивило генетиков.

Тем не менее, причины для удивления все же нашлись — оказалось, что гены, отвечающие за работу так называемого «комплекса I», ключевого набора ферментов митохондрий, полностью исчезли и из ядерной, и митохондриальной ДНК. Эти белки, как объясняют ученые, отвечают за «сжигание» углеводов и прочих нутриентов в клетках всех многоклеточных веществ и использование их энергии для других целей.

Возникает вопрос, как тогда омела выживает?

Как показали дальнейшие опыты Маклина и его коллег, эти растения производят молекулы АТФ, используя гликолиз и другие «бескислородные» виды метаболизма, чей КПД в десятки раз ниже.

Вдобавок, часть молекул «энерговалюты», как подозревают ученые, омела просто ворует у хозяина. И то и другое, по словам генетиков, объясняет то, почему эти паразиты высасывают необычно много сахаров из веток их жертв.

Сейчас Маклин и его коллеги анализируют ДНК многих других паразитических видов растений, проверяя, являются ли омелы действительно уникальными в этом отношении.

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