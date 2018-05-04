Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ начала «жесткую политику» в Черном море: Украина в панике
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Как вырастить умного ребенка: 5 игр
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Въезд в Россию запрещен: Мацейчука задержали в «Домодедово»
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Тина Канделаки сильно похудела
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Серж Саргсян ушел в отставку
15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Дудь поиздевался над высокопарной беседой Машкова с журналистом

Журналист Юрий Дудь обратил внимание на беседу ведущего телеканала «Культура» Владислава Флярковского с актером и новым художественным руководителя московского театра-студии «Табакерка» Владимира Машкова.

Свои мысли по поводу интервью Дудь опубликовал в Twitter.

Разговор состоялся на «Культуре» в начале апреля, в сети на него обратили внимание только сейчас. Поиронизировала над беседой и Ксения Собчак.

Судя по комментариям, смех Дудя и Собчак вызвало непрофессиональное поведение обоих героев видеоролика во время разговора о новой должности Машкова. По мнению пользователей, интервьюер постоянно нахваливал собеседника, используя при этом театральные интонации. Актер же отвечал не менее пафосно и еще более экспрессивно, как будто стоял на сцене театра.

Коллеги Фларковского заявили, что посмотрели «лучшее интервью» в истории жанра. Юрий Дудь посоветовал всем журналистам «уходить из профессии», так как более профессионально уже не сможет сделать ни один работник СМИ.

Некоторые подписчики Дудя поддержали шутку: они подтвердили, что вышедшее интервью — потолок журналистики. Другие же не разглядели сарказм в высказывании блогера. «Испанский стыд», — охарактеризовал увиденное один из комментаторов.

 Раскрыт план Путина для «решительного прорыва»
США предрекли смерть авиации России
Яд «Новичок» поставят под надзор из-за «дела Скрипалей»
Литва начала называть Грузию по-новому
Участник «Последнего героя» писатель Сергей Сакин найден мертвым
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Эксперты назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь