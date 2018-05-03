Знаменитый авторынок Алматы сносят

Источник: Zakon.kz

В Алматы торговцев автозапчастями выгоняют с рынка. Предприниматели жалуются, что в одночасье остались без бизнеса и денег. Многие из них еще несколько лет назад выкупили на базаре контейнеры. Заплатили от 15 до 50 тысяч долларов. Теперь рынок решено полностью снести, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

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Люди возмущаются, что в уведомлениях даже нет печати. На территорию уже бывшего авторынка предприниматели приходят почти ежедневно. Но торговать, а разобрать свои контейнеры и бутики. Точнее то, что от них осталось. Все они в течение недели должны полностью освободить торговую площадь. Этот рынок работал больше десяти лет. За это время многие предприниматели выкупили на базаре торговые бутики. За небольшие помещения в среднем заплатили от 15 до 50 тысяч долларов.

Правда, в администрации рынка говорят, что все сделки между собой проводили сами торговцы. А земля так и оставалась в собственности авторынка. При этом разговоры о закрытии авторынка, говорят торговцы, начались еще несколько лет назад. Тогда многие не придали этому значения. И вот накануне их всё-таки попросили покинуть места. Полностью избавиться от металлических контейнеров и ограждений администрация рынка должна до конца этой недели. Что появится на территории почти в один гектар, никто из них сейчас не знает. У руководства рынка и торговцев сейчас на руках лишь уведомления от городских властей о немедленном сносе. Отчаявшиеся предприниматели не раз пытались выяснить причины закрытия у руководства базара. Но все их попытки оказались тщетными. Там лишь сообщили, что территорию забирают районные власти. Но для каких целей, они и сами не знают.

А вот у районных чиновников на освободившуюся землю грандиозные планы. До конца года на этой территории появится современная парковка, а также небольшая парковая и пешеходная зона. Также власти решили вопрос и с арендаторами.