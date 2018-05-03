Знаменитый авторынок Алматы сносят
У районных чиновников на освободившуюся землю грандиозные планы.
У районных чиновников на освободившуюся землю грандиозные планы.
В Алматы торговцев автозапчастями выгоняют с рынка. Предприниматели жалуются, что в одночасье остались без бизнеса и денег. Многие из них еще несколько лет назад выкупили на базаре контейнеры. Заплатили от 15 до 50 тысяч долларов. Теперь рынок решено полностью снести, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
Люди возмущаются, что в уведомлениях даже нет печати. На территорию уже бывшего авторынка предприниматели приходят почти ежедневно. Но торговать, а разобрать свои контейнеры и бутики. Точнее то, что от них осталось. Все они в течение недели должны полностью освободить торговую площадь. Этот рынок работал больше десяти лет. За это время многие предприниматели выкупили на базаре торговые бутики. За небольшие помещения в среднем заплатили от 15 до 50 тысяч долларов.
Правда, в администрации рынка говорят, что все сделки между собой проводили сами торговцы. А земля так и оставалась в собственности авторынка. При этом разговоры о закрытии авторынка, говорят торговцы, начались еще несколько лет назад. Тогда многие не придали этому значения. И вот накануне их
А вот у районных чиновников на освободившуюся землю грандиозные планы. До конца года на этой территории появится современная парковка, а также небольшая парковая и пешеходная зона. Также власти решили вопрос и с арендаторами.
— Никто предпринимателей на улицу не выталкивает. Этот вопрос изначально обсуждался. Им была предоставлена альтернатива от администрации «Карсити», насколько мы знаем с их слов, на территории самого рынка — бутики. На тех же условиях аренды, если с другой, южной, стороны рынок «Автосити», они тоже готовы на сегодняшний день принять всех предпринимателей. Их интересы были максимально учтены, чтобы им было куда идти и дальше заниматься бизнесом. Начать работы по благоустройству площадок близ двух крупных алматинских авторынков чиновники планируют уже в ближайшее время. Сейчас владельцы базаров утверждают план реконструкции и подсчитывают стоимость проекта, — говорит заместитель акима Ауэзовского района г. Алматы Еркебулан Оразалин.