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20:55 (мск), источник: Sputnik.md

БАК-2018: организация экзаменов стала предметом спора в парламенте Молдовы

В преддверии выпускных экзаменов на степень бакалавра в парламенте предложили обсудить подготовку к тестированию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Молдавские депутаты успели на заседании в четверг поспорить о процедуре организации экзаменов на степень бакалавра. Депутат фракции Партии социалистов Влад Батрнча предложил заслушать в парламенте министра образования, культуры и исследований Монику Бабук. В частности, ей пришлось бы ответить на вопросы о подготовке к выпускным экзаменам и об устранении несоответствий, выявленных в рамках предыдущих подобных слушаний.

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«Еще 20 июля 2017 года мы долго обсуждали здесь, в парламенте, проблему организации экзаменов на степень бакалавра в Республике Молдова. Напомню, что абсолютно все фракции категорично высказались о том, что есть проблемы и, в первую очередь, несоответствия школьного куррикулума с экзаменационными тестами», — сказал Батрынча.

Во-вторых, как отметил депутат, «обнаружены нарушения в организации работы Национального агентства по куррикулуму и оценке».

«Выявлены проблемы, касающиеся сложности тестов и схемы конвертирования баллов в оценки. Пришли к идее, что организация этих экзаменов должна быть кардинально улучшена. На данный момент в Национальном агентстве по куррикулуму и оценке остались те же люди и те же проблемы. В их внутренних регламентах не изменена ни одна запятая», — добавил Батрынча.

Депутат от фракции либерал-демократов Мария Чобану в ответ на это предложение отметила, что организация экзаменов БАК — прерогатива министерства.

В итоге инициативу социалистов парламент не поддержал.

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