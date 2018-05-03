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21:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Стипендиаты «Болашака» отказались от услуг Банка Астаны

Получателями стипендий на карту Банка Астаны является 327 студента, из них на обучении за рубежом 312 человек, на языковых курсах в Казахстане 15 человек.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. АО «Центр международных программ» больше не будет перечислять деньги стипендиатам программы «Болашак» на карточные счета Банка Астаны.

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По данным центра, на сегодняшний день количество стипендиатов программы «Болашак» составляет 1304 человека. Получателями стипендий на карту Банка Астаны является 327 студента, из них на обучении за рубежом 312 человек, на языковых курсах в Казахстане 15 человек.

«Перечисление центром стипендий (за май месяц) через Банк Астаны на карточные счета стипендиатов было произведено 19—20 апреля 2018 года», — отмечается в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что, учитывая сложившуюся ситуацию центр произвел перевод денежных средств на счета стипендиатов за две недели до положенного срока. В отмеченный выше период стипендиаты программы «Болашак» имели возможность своевременно снять средства.

«Наряду с этим сообщаем, что центр открывает счета в других банках и последующие стипендии наши стипендиаты будут получать через другие карточки», — говорится в информации.

Ранее, выступая на совещании в Акорде по итогам работы Нацбанка, Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка — «ЭксимБанк», «Банк Астаны» и Qazaq Banki — имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам».

Затем «Банк Астаны» сообщил, что ведет переговоры с Нацбанком о предоставлении экстренного займа, чтобы погасить задолженность перед вкладчиками, а также идет работа с заемщиками по досрочному погашению их обязательств перед банком. Кроме того, «Банк Астаны» установил ограничения на переводы между счетами и снятие денег с депозитов.

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