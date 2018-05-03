Стипендиаты «Болашака» отказались от услуг Банка Астаны
Получателями стипендий на карту Банка Астаны является 327 студента, из них на обучении за рубежом 312 человек, на языковых курсах в Казахстане 15 человек.
Получателями стипендий на карту Банка Астаны является 327 студента, из них на обучении за рубежом 312 человек, на языковых курсах в Казахстане 15 человек.
АСТАНА, 4 мая — Sputnik. АО «Центр международных программ» больше не будет перечислять деньги стипендиатам программы «Болашак» на карточные счета Банка Астаны.
По данным центра, на сегодняшний день количество стипендиатов программы «Болашак» составляет 1304 человека. Получателями стипендий на карту Банка Астаны является 327 студента, из них на обучении за рубежом 312 человек, на языковых курсах в Казахстане 15 человек.
«Перечисление центром стипендий (за май месяц) через Банк Астаны на карточные счета стипендиатов было произведено
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«Наряду с этим сообщаем, что центр открывает счета в других банках и последующие стипендии наши стипендиаты будут получать через другие карточки», — говорится в информации.
Ранее, выступая на совещании в Акорде по итогам работы Нацбанка, Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка — «ЭксимБанк», «Банк Астаны» и Qazaq Banki — имеют «ужасные показатели
Затем «Банк Астаны» сообщил, что ведет переговоры с Нацбанком о предоставлении экстренного займа, чтобы погасить задолженность перед вкладчиками, а также идет работа с заемщиками по досрочному погашению их обязательств перед банком. Кроме того, «Банк Астаны» установил ограничения на переводы между счетами и снятие денег с депозитов.