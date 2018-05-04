Опубликована праздничная программа ко Дню Победы в Калининграде

Источник: Клопс.ru

В областном центре с 6 по 9 мая 2018 года пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы. Программа праздника опубликована на сайте правительства Калининградской области.

Так, 6 мая состоится мотопробег по боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного Ярцевского Краснознаменного орденов Суворова и Александра Невского полка.

7 мая в 8:30 с площади Василевского стартует агитационный автопробег по местам боевой славы области. Финиш — в 17:30 у мемориального комплекса «1200 воинам-гвардейцам».

В 15:00 7 мая на набережной озера Верхнего запланирован «Забег Победы».

8 мая в 13:00 в посёлке Пятидорожном состоится торжественная церемония по перезахоронению останков лётчиков, погибших во время Великой Отечественной войны.

9 мая на Гвардейском проспекте с 9:00 до 19:00 пройдёт информационная акция «Стена памяти». А в 10:00 с площади Победы двинется военный парад войск Калининградского гарнизона. По окончании парада в 10:50 начнётся шествие «Бессмертного полка», который пройдёт по маршруту ул. Черняховского — площадь Победы — Гвардейский проспект — мемориальный комплекс «1200 воинам-гвардейцам».

С 11:30 9 мая калининградцев и гостей города ждёт праздничная программа в парке Победы.