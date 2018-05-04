Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ о реакции Меркель на ругань Трампа из-за «Северного потока-2»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
«Плетки не хватает»: Наталья Подольская примерила дерзкий образ
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Кейт Уинслет осудила голливудских актрис за откровенные платья
«Плетки не хватает»: Наталья Подольская примерила дерзкий образ
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Европа делает «ход конем»: Венгрия взялась за Донбасс - СМИ
Россияне высмеяли корабли НАТО в Черном море
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12В тени войны
09:28 (мск), источник: Клопс.ru

Опубликована праздничная программа ко Дню Победы в Калининграде

Стартует праздник с мотопробега по местам боевой славы, а завершится салютом из 30 залпов.

Источник: Клопс.ru

В областном центре с 6 по 9 мая 2018 года пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы. Программа праздника опубликована на сайте правительства Калининградской области.

Так, 6 мая состоится мотопробег по боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного Ярцевского Краснознаменного орденов Суворова и Александра Невского полка.

7 мая в 8:30 с площади Василевского стартует агитационный автопробег по местам боевой славы области. Финиш — в 17:30 у мемориального комплекса «1200 воинам-гвардейцам».

В 15:00 7 мая на набережной озера Верхнего запланирован «Забег Победы».

8 мая в 13:00 в посёлке Пятидорожном состоится торжественная церемония по перезахоронению останков лётчиков, погибших во время Великой Отечественной войны.

9 мая на Гвардейском проспекте с 9:00 до 19:00 пройдёт информационная акция «Стена памяти». А в 10:00 с площади Победы двинется военный парад войск Калининградского гарнизона. По окончании парада в 10:50 начнётся шествие «Бессмертного полка», который пройдёт по маршруту ул. Черняховского — площадь Победы — Гвардейский проспект — мемориальный комплекс «1200 воинам-гвардейцам».

С 11:30 9 мая калининградцев и гостей города ждёт праздничная программа в парке Победы.

В 22:00 в парке Победы прогремит салют из 30 залпов.

Все новости региона
 Выходные в Калининграде будут теплыми и солнечными
Калининградский зоопарк показал купание страусов (видео)
СМИ: Британия разработала план по усилению изоляции России
СМИ: Скрипаль отравился полной рюмкой «Новичка»
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Захарова заявила о вранье Лондона по «делу Скрипаля»
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь