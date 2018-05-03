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22:38 (мск), источник: РИА Новости

Смешное видео: орангутан пытается поцеловать туриста

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В американском зоопарке в Кентукки девушка записала на видео, как орангутан принял туриста за самку и попытался его поцеловать.

На записи видно, что животное проявляет интерес к посетителю, отвечая на его движения при помощи мимики и жестов, а затем пытается поцеловать через стекло.

Автор ролика умиляется происходящему — слышны ее возгласы «Боже мой, он тебя целует?» и «Шимпанзе действительно полюбил моего жениха!».

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