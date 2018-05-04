В Ростове прошла репетиция первого в истории военного парада в акватории Дона

«Вы увидите прохождение военных кораблей. А именно артиллерийский катер, десантный катер с бронетранспортером на борту, водолазный катер. В первую очередь, этот парад мы проводим в честь 100-летия со дня образования Северо-Кавказского, а ныне Южного военного округа. Мы хотим показать жителям и гостям города, что такое военно-морской флот, на что он способен, какие может выполнять задачи», — рассказал начальник отдела подготовки военно-морского флота Военно-морского управления Южного военного округа, официальный представитель Военно-морского управления Южного военного округа Сергей Попов.