В Ростове прошла репетиция первого в истории военного парада в акватории Дона
В Ростове прошла репетиция первого в истории военного парада в акватории Дона. Посетители набережной увидели боевые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.
В Ростове прошла репетиция первого в истории военного парада в акватории Дона. Посетители набережной увидели боевые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Сам парад пройдет 5 мая — в День празднования столетия Южного военного округа. Моряки проведут показательные выступления по захвату судна, разминированию акватории и высадке морской пехоты.
«Вы увидите прохождение военных кораблей. А именно артиллерийский катер, десантный катер с бронетранспортером на борту, водолазный катер. В первую очередь, этот парад мы проводим в честь 100-летия со дня образования