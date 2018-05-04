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11:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове прошла репетиция первого в истории военного парада в акватории Дона

В Ростове прошла репетиция первого в истории военного парада в акватории Дона. Посетители набережной увидели боевые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Сам парад пройдет 5 мая — в День празднования столетия Южного военного округа. Моряки проведут показательные выступления по захвату судна, разминированию акватории и высадке морской пехоты.

«Вы увидите прохождение военных кораблей. А именно артиллерийский катер, десантный катер с бронетранспортером на борту, водолазный катер. В первую очередь, этот парад мы проводим в честь 100-летия со дня образования Северо-Кавказского, а ныне Южного военного округа. Мы хотим показать жителям и гостям города, что такое военно-морской флот, на что он способен, какие может выполнять задачи», — рассказал начальник отдела подготовки военно-морского флота Военно-морского управления Южного военного округа, официальный представитель Военно-морского управления Южного военного округа Сергей Попов.

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