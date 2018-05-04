Twitter посоветовал всем пользователям оперативно поменять пароль

«Недавно мы обнаружили и исправили ошибку, в которой сохраненные пароли были раскрыты во внутреннем логе. Мы не фиксировали случаи неправомочного использования чужих паролей кем-либо. Тем не менее, в качестве меры предосторожности подумайте об изменении пароля для всех служб», — указано в заявлении.