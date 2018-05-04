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08:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Twitter посоветовал всем пользователям оперативно поменять пароль

Сервис микроблогов Twitter обнаружил критическую ошибку, позволяющую получить доступ к сторонним аккаунтам. Техническая служба соцсети выпустила сообщение, в котором пользователям рекомендовано сменить пароль. Уточняется, что пока из-за этой ошибки не фиксировалось случаев неправомочного использования чужих паролей.

Сервис микроблогов Twitter обнаружил критическую ошибку, позволяющую получить доступ к чужим учетным записям. Техническая служба соцсети выпустила сообщение, в котором пользователям рекомендовано сменить пароль.

«Недавно мы обнаружили и исправили ошибку, в которой сохраненные пароли были раскрыты во внутреннем логе. Мы не фиксировали случаи неправомочного использования чужих паролей кем-либо. Тем не менее, в качестве меры предосторожности подумайте об изменении пароля для всех служб», — указано в заявлении.

В августе 2017 года стало известно, что хакеры научились воровать телефонные номера абонентов для последующего взлома социальных сетей и онлайн-кошельков. Издание The New York Times выяснило, что злоумышленники звонят в службу поддержки оператора связи и с помощью информации, найденной на просторах соцсетей, убеждают сотрудников настроить переадресацию всех звонков и сообщений на другое устройство. После этого киберпреступники сбрасывают пароли учетных записей.

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