Батюшка в храме сказал мне: «Уходи!»
Актриса Варя Шмыкова о «Нелюбви», страстях и героях нашего времени.
Актриса Варя Шмыкова о «Нелюбви», страстях и героях нашего времени.
Актриса Варвара Шмыкова стала звездой
Мослента: Ты сама чувствуешь, как за последние
Варвара Шмыкова: Если ты про рождение Корнея, то да.
А вот их — не чувствую. Может, я просто привыкла к тому, что вокруг меня
Слушай, ну, ты прошла по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Неужели не думала в тот момент, что вот оно — счастье?
Я думала о том, как там сейчас Корней, с которым я попросила посидеть практически незнакомую мне
Я слышал, что путь этот был не из простых. С какого раза ты поступила в
С пятого. Но другие варианты мной не рассматривались: я с самого детства знала, что хочу быть актрисой. И моя мама это знала, поэтому с самого детства водила меня по театрам, кружкам. Не сложилось у меня только с музыкальной школой, хотя у нас многодетная семья, в которой каждый на
Для того чтобы пять лет подряд поступать «на актера», нужна или жуткая самоуверенность, или наглость. Что двигало тобой?
Понимание того, что это — очень логично. Мне казалось, что у меня в актерской профессии
Чем ты занималась все те годы, пока пыталась поступить в
Полгода я отработала в антрепризе. Причем пришла туда актрисой, но довольно быстро стала помрежем. Потом я поступила на эстрадный факультет ГИТИСа — училась там, хотя сразу понимала, что больше чем на год здесь не останусь. Почему? Я понимала, что это совсем не то, что я хочу. Так и вышло: через год я забрала документы и снова пошла поступать в
Тяжко
Я работала в зале, где продавались очень дорогие вещи. Поэтому покупателей там особо не было и большую часть времени я сидела в каморке и читала книги. Ну, а потом я встретила своего будущего мужа, поступила и все стало совсем здорово.
Героя пьесы «Баал» Брехт называет «асоциальным человеком в асоциальном обществе». Начнем с глобального: как ты относишься к современному обществу? Оно асоциально?
Знаешь, как я себе представляю асоциальность? Как лошадь с шорами. Или как человека с шорами. Вокруг нас ведь полно таких людей, ничего не видящих вокруг себя, ни с кем не пересекающихся. Они просыпаются, едут на работу по строго определенному пути, делают свои дела с 08:30 утра до 06:30 вечера и возвращаются домой, никого не видя и не слыша. Многих это вполне устраивает, но я совершенно не такая — мне необходимо постоянно видеть жизнь, общаться, контактировать. Я же актриса!
Вот о жизни давай и поговорим. Спектакль «Баал» — это ведь приговор обществу. Как и спектакль «Три сестры», в котором ты играешь. Как и фильм «Нелюбовь». Ты по счастливой случайности попала именно в такие проекты или же это твой осознанный выбор, основанный на, так сказать, гражданской позиции?
Вряд ли это случайность. Думаю, Вселенная дает то, что нужно именно мне. Потому что… Ну, у меня есть своя позиция по многим вопросам.
Прости, но надо ли вообще иметь такую позицию актеру? Алексей Серебряков, например, после появления в программе у Юрия Дудя огреб по полной программе.
Вот от таких вопросов я сразу завожусь! Позиция должна быть у любого человека. А актер что, не человек?!
Человек. Причем такой, к которому прислушиваются.
Но ведь это уже проблема тех, кто прислушивается. Согласен?
Баал для Брехта — герой своего времени. Скажи, кто для тебя, Вари Шмыковой, является героем нашего времени?
На сегодняшний день это, безусловно, Кирилл Серебреников. Но это если мы говорим о герое со знаком «плюс». Если же говорить в разрезе «Баала», то есть о герое разрушающем, то таким, конечно, сейчас является наше государство. И мне от этого очень больно. Люди у нас стали
Зачем тебе уезжать? У тебя же сейчас все хорошо.
Мой сын гражданин США, потому что там родился. Мой муж — очень талантливый кинооператор. И я хочу, чтобы он работал с лучшими профессионалами. И сама хотела бы иметь возможность попробовать там работать, но мне сложнее:
В «Нелюбви» твоя героиня не проронила практически ни слова… Кстати, а как ты попала в «Нелюбовь»?
А потом, прочитав сценарий, поняла, что это не моя роль, что я не смогу ее сыграть так, как надо. А после проб мне об этом сказал и сам Звягинцев: «Ну, ты же понимаешь, что это — не твое». Потом он приходил ко мне на спектакль «Несовременный концерт». А через месяц раздался звонок: меня позвали на кастинг на роль волонтера Лены. Я приехала беременная, на мопеде… И Лена оказалась совершенно «моим» персонажем. Как обо мне все заботились на съемках, как оберегали!
Беременная на мопеде? Я смотрю, ты экстремал.
Да. Вчера как раз я забрала свой мопед из ремонта. Проехала на нем метров 500, и он снова сломался.
Твои съемки в клипе Ивана Дорна — это тоже экстрим? Ты ведь там, кажется, едва ли не на последнем месяце была?
Я была за неделю до родов! Но как было удержаться? Я, когда услышала, что требуются девушки на роль этаких китчевых проституток, сразу же решила, что должна быть одной из них. Главное, чего я боялась, что рожу прямо во время съемок. Но обошлось. У меня вообще была очень приятная беременность, оставившая только хорошие воспоминания. Самые крутые вещи случились со мной именно в этот период — поездка в Америку, «Нелюбовь», съемки у Дорна.
Будучи беременной, ты выкладывала в Instagram довольно много своих откровенных фотографий. На сайте ЦИМа, на странице, где размещена информация о спектакле «Баал», все актеры голые. Это от любви к свободе или эпатажу?
Может, это именно ты увидел, что мы там голые, а остальные только на наши лица посмотрят?
Варя, так не бывает.
На самом деле смысл этой задумки, как мне кажется, заключается в том, чтобы на фотографиях не было ничего лишнего. Мне вообще кажется, что давно пора завязывать с тем, что все
Тебе важно, что говорят о тебе люди?
Для меня это не имеет никакого значения. Я через все это прошла в детстве, в своем родном районе Северное Тушино, когда на педсоветах обсуждали оценки моих одноклассников, но, едва дело доходило до меня, все начинали говорить о ситуации в моей семье: вот, моя мама еще одного родила, потом еще одного…
И что ты сейчас делаешь, кроме участия в спектакле «Баал»?
Вот, снялась в эпизоде у Андрея Сергеевича Смирнова в фильме под рабочим названием «Француз». Он, конечно, невероятный профессионал! Но больше я про этот проект пока ничего не могу сказать.
Тогда расскажи про «Баал». Кого ты в нем играешь?
Проститутку.
Опять?!
Ты знаешь, это — моя боль. Я недавно говорила ребятам: сколько можно, я постоянно играю
Пояснишь?
Все просто. Я занимаюсь очень неоднозначной профессией. Я — красивая женщина. На меня смотрят мужчины. Каждый день у меня очень много соблазнов. Но я всегда стараюсь быть честной, быть самой собой, делать то, что я считаю правильным. Это самая внутренняя настоящая борьба! Но это и есть настоящая жизнь…
Которой так не хватало героям «Нелюбви».
Да. «Нелюбовь» — про равнодушие, «Баал» — про страсть. И в этом смысле я выбираю, конечно же, Баала. Мне важно, чтобы вокруг меня все кипело, иначе зачем все остальное?