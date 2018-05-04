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12:01 (мск), источник: Аргументы и факты

Перфоратор с утра, воры ночью. С чем сталкиваются жильцы новостроек

АиФ.ru рассказывает, к чему нужно подготовиться, если вы купили квартиру в новостройке.

Чистота, безопасность, комфорт, современный дизайн — все это и даже больше обещают гиперуслужливые менеджеры по продажам новостроек. Однако в долгожданной квартире вас ожидает множество неприятных сюрпризов. Каких именно, рассказывает АиФ.ru.

Перфоратор вместо будильника.

Если вы заселились в дом одним из первых, будьте готовы к тому, что засыпать и просыпаться придется под звуки перфоратора, поскольку жильцы новостройки имеют полное право проводить шумные работы с 7 утра до 23:00. Пощады не ждите даже в праздники и выходные. Увы, таковы российские законы. К счастью, подобный произвол будет длиться не вечно. Как только пройдет 1,5 года с момента сдачи дома в эксплуатацию, все станет на круги своя — обычно рабочие ограничены временными рамками с 9 до 19 и перерывом с 13 до 15, а в воскресенье вообще не имеют права шуметь. Но основная проблема заключается в том, что в большом многоквартирном доме всегда находится какой-нибудь «умник», которому закон не писан, поэтому никто не гарантирует, что вы не проснетесь в одно прекрасное воскресное утро от звука перфоратора, даже когда долгожданные 1,5 года пройдут.

До кворума далеко.

В любом многоквартирном доме все самые важные решения принимаются с помощью кворума. Но как его собрать, если дом заселен не до конца? Ответ один — никак. Вам остается только сидеть и ждать, когда оставшиеся жильцы наконец-то займут свои квартиры. А это значит, что даже самые элементарные решения, как, например, возможность нанять консьержа, придется отложить в долгий ящик.

Рай для домушников.

Новостройки — идеальное место для краж. Во-первых, никто никого толком не знает. А вы вряд ли сможете с первого взгляда понять, кто перед вами — новый сосед или обычный воришка, который выдает себя за него. Во-вторых, иногда на всем этаже может быть заселена только одна квартира. Чем не рай для домушников? Отсутствие охраны и консьержа — еще один дополнительный стимул, чтобы позариться на чужое добро.

Утонувшие в пыли.

Даже если ремонт делаете не вы, а бригада рабочих, борьбы со строительной пылью не избежать. Конечно, есть масса клининговых служб, готовых прийти на помощь за 3−5 тысяч рублей (в зависимости от площади квартиры), но если сосед по лестничной клетке (а в случае с новостройкой это, скорее всего, соседи) находится в процессе ремонта, от строительной пыли вам не спрятаться, не скрыться. Так что доставайте тряпку, закупайтесь специальными чистящими средствами, запасайтесь терпением и вперед.

Песочек под ногами.

Редкий рабочий умеет убрать за собой — это подтвержденное самой жизнью правило. Для всех жильцов дома оно означает только одно: постоянная грязь на первом этаже и в лифтах. Хорошо, когда стараниями управляющей компании на общедомовой территории делают ежедневную уборку. Если подобная опция не предусмотрена, ваш новенький подъезд очень быстро станет похожим на какой-нибудь пляж Гоа — под ногами песок, а вокруг сплошной мусор.

Мигранты и молодежь.

Количество мигрантов в новостройках на 1 м² больше, чем на любом среднестатистическом рынке. Одни делают ремонты, вторые за копейки снимают бетонные коробки для проживания (и такое тоже бывает, ведь далеко не у всех хозяев есть деньги, чтобы заняться отделкой квартиры). Плюс ваш полупустой дом буквально магнитом будет манить молодежь, которая даже в наш, казалось бы, прогрессивный XXI век еще не разучилась сидеть в подъездах и писать на стенах неприличные слова.

Чужая жизнь.

Слышимость в новостройках феноменальная. Чтобы развлечь себя, можно даже не включать телевизор: достаточно послушать, что происходит в квартирах по соседству. Но отчаиваться не стоит, свет в конце тоннеля все же есть: как только ремонт вокруг вас закончится, вы перестанете быть невольным свидетелем чужой жизни.

Снести, нельзя оставить.

Страсть к перепланировке в новостройках особенно велика. Бетонные стены так и манят своих владельцев к тому, чтобы снести их и построить новые, но уже в каком-нибудь другом месте. К сожалению, далеко не все узаконивают свои действия, поэтому не удивляйтесь, если вынося строительный мусор, вы обнаружите на свалке остатки несущей стены, точнее стен, ведь желающих преобразить жилище очень много. Хорошо если вы знаете, в какой именно квартире творится такой «архитектурный беспредел» и можете пожаловаться в соответствующие инстанции, а если нет, остается только надеяться и верить в то, что все обойдется, и вы успеете состариться в своем собственном доме быстрее, чем он рухнет.

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