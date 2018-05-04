Перфоратор с утра, воры ночью. С чем сталкиваются жильцы новостроек
АиФ.ru рассказывает, к чему нужно подготовиться, если вы купили квартиру в новостройке.
АиФ.ru рассказывает, к чему нужно подготовиться, если вы купили квартиру в новостройке.
Чистота, безопасность, комфорт, современный дизайн — все это и даже больше обещают гиперуслужливые менеджеры по продажам новостроек. Однако в долгожданной квартире вас ожидает множество неприятных сюрпризов. Каких именно, рассказывает АиФ.ru.
Перфоратор вместо будильника.
Если вы заселились в дом одним из первых, будьте готовы к тому, что засыпать и просыпаться придется под звуки перфоратора, поскольку жильцы новостройки имеют полное право проводить шумные работы с 7 утра до 23:00. Пощады не ждите даже в праздники и выходные. Увы, таковы российские законы. К счастью, подобный произвол будет длиться не вечно. Как только пройдет 1,5 года с момента сдачи дома в эксплуатацию, все станет на круги своя — обычно рабочие ограничены временными рамками с 9 до 19 и перерывом с 13 до 15, а в воскресенье вообще не имеют права шуметь. Но основная проблема заключается в том, что в большом многоквартирном доме всегда находится
До кворума далеко.
В любом многоквартирном доме все самые важные решения принимаются с помощью кворума. Но как его собрать, если дом заселен не до конца? Ответ один — никак. Вам остается только сидеть и ждать, когда оставшиеся жильцы
Рай для домушников.
Новостройки — идеальное место для краж.
Утонувшие в пыли.
Даже если ремонт делаете не вы, а бригада рабочих, борьбы со строительной пылью не избежать. Конечно, есть масса клининговых служб, готовых прийти на помощь за 3−5 тысяч рублей (в зависимости от площади квартиры), но если сосед по лестничной клетке (а в случае с новостройкой это, скорее всего, соседи) находится в процессе ремонта, от строительной пыли вам не спрятаться, не скрыться. Так что доставайте тряпку, закупайтесь специальными чистящими средствами, запасайтесь терпением и вперед.
Песочек под ногами.
Редкий рабочий умеет убрать за собой — это подтвержденное самой жизнью правило. Для всех жильцов дома оно означает только одно: постоянная грязь на первом этаже и в лифтах. Хорошо, когда стараниями управляющей компании на общедомовой территории делают ежедневную уборку. Если подобная опция не предусмотрена, ваш новенький подъезд очень быстро станет похожим на
Мигранты и молодежь.
Количество мигрантов в новостройках на 1 м² больше, чем на любом среднестатистическом рынке. Одни делают ремонты, вторые за копейки снимают бетонные коробки для проживания (и такое тоже бывает, ведь далеко не у всех хозяев есть деньги, чтобы заняться отделкой квартиры). Плюс ваш полупустой дом буквально магнитом будет манить молодежь, которая даже в наш, казалось бы, прогрессивный XXI век еще не разучилась сидеть в подъездах и писать на стенах неприличные слова.
Чужая жизнь.
Слышимость в новостройках феноменальная. Чтобы развлечь себя, можно даже не включать телевизор: достаточно послушать, что происходит в квартирах по соседству. Но отчаиваться не стоит, свет в конце тоннеля все же есть: как только ремонт вокруг вас закончится, вы перестанете быть невольным свидетелем чужой жизни.
Снести, нельзя оставить.
Страсть к перепланировке в новостройках особенно велика. Бетонные стены так и манят своих владельцев к тому, чтобы снести их и построить новые, но уже в