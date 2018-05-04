Перфоратор с утра, воры ночью. С чем сталкиваются жильцы новостроек

Чистота, безопасность, комфорт, современный дизайн — все это и даже больше обещают гиперуслужливые менеджеры по продажам новостроек. Однако в долгожданной квартире вас ожидает множество неприятных сюрпризов. Каких именно, рассказывает АиФ.ru.

Перфоратор вместо будильника.

Если вы заселились в дом одним из первых, будьте готовы к тому, что засыпать и просыпаться придется под звуки перфоратора, поскольку жильцы новостройки имеют полное право проводить шумные работы с 7 утра до 23:00. Пощады не ждите даже в праздники и выходные. Увы, таковы российские законы. К счастью, подобный произвол будет длиться не вечно. Как только пройдет 1,5 года с момента сдачи дома в эксплуатацию, все станет на круги своя — обычно рабочие ограничены временными рамками с 9 до 19 и перерывом с 13 до 15, а в воскресенье вообще не имеют права шуметь. Но основная проблема заключается в том, что в большом многоквартирном доме всегда находится какой-нибудь «умник», которому закон не писан, поэтому никто не гарантирует, что вы не проснетесь в одно прекрасное воскресное утро от звука перфоратора, даже когда долгожданные 1,5 года пройдут.

До кворума далеко.

В любом многоквартирном доме все самые важные решения принимаются с помощью кворума. Но как его собрать, если дом заселен не до конца? Ответ один — никак. Вам остается только сидеть и ждать, когда оставшиеся жильцы наконец-то займут свои квартиры. А это значит, что даже самые элементарные решения, как, например, возможность нанять консьержа, придется отложить в долгий ящик.

Рай для домушников.

Новостройки — идеальное место для краж. Во-первых, никто никого толком не знает. А вы вряд ли сможете с первого взгляда понять, кто перед вами — новый сосед или обычный воришка, который выдает себя за него. Во-вторых, иногда на всем этаже может быть заселена только одна квартира. Чем не рай для домушников? Отсутствие охраны и консьержа — еще один дополнительный стимул, чтобы позариться на чужое добро.

Утонувшие в пыли.

Даже если ремонт делаете не вы, а бригада рабочих, борьбы со строительной пылью не избежать. Конечно, есть масса клининговых служб, готовых прийти на помощь за 3−5 тысяч рублей (в зависимости от площади квартиры), но если сосед по лестничной клетке (а в случае с новостройкой это, скорее всего, соседи) находится в процессе ремонта, от строительной пыли вам не спрятаться, не скрыться. Так что доставайте тряпку, закупайтесь специальными чистящими средствами, запасайтесь терпением и вперед.

Песочек под ногами.

Редкий рабочий умеет убрать за собой — это подтвержденное самой жизнью правило. Для всех жильцов дома оно означает только одно: постоянная грязь на первом этаже и в лифтах. Хорошо, когда стараниями управляющей компании на общедомовой территории делают ежедневную уборку. Если подобная опция не предусмотрена, ваш новенький подъезд очень быстро станет похожим на какой-нибудь пляж Гоа — под ногами песок, а вокруг сплошной мусор.

Мигранты и молодежь.

Количество мигрантов в новостройках на 1 м² больше, чем на любом среднестатистическом рынке. Одни делают ремонты, вторые за копейки снимают бетонные коробки для проживания (и такое тоже бывает, ведь далеко не у всех хозяев есть деньги, чтобы заняться отделкой квартиры). Плюс ваш полупустой дом буквально магнитом будет манить молодежь, которая даже в наш, казалось бы, прогрессивный XXI век еще не разучилась сидеть в подъездах и писать на стенах неприличные слова.

Чужая жизнь.

Слышимость в новостройках феноменальная. Чтобы развлечь себя, можно даже не включать телевизор: достаточно послушать, что происходит в квартирах по соседству. Но отчаиваться не стоит, свет в конце тоннеля все же есть: как только ремонт вокруг вас закончится, вы перестанете быть невольным свидетелем чужой жизни.

Снести, нельзя оставить.