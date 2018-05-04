Центр патриотического воспитания открыл свои двери во Владивостоке

Автором такой полезной идеи стал руководитель Совета ветеранов Первомайского района Виктор Потёмкин. Инициатива нашла поддержку и со стороны ветеранов, и от администрации Владивостока. Глава города отметил, что появление Центра — это очень важно, а еще важнее, что создавать его помогали и сами ветераны, и депутаты: «Мы должны уделять как можно больше внимания ветеранам, их поддержке и, конечно же, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Посмотрев на представленные здесь экспонаты, наши дети смогут лучше понять то, насколько важно сохранить мир».