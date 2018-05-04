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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Центр патриотического воспитания открыл свои двери во Владивостоке

В Первомайском районе Владивостока состоялось открытие Центра патриотического воспитания, который станет проводить уроки и экскурсии для школьников, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.

В стенах Центра представлено оружие времен Великой Отечественной войны, а также информация о подвиге приморцев в локальных войнах и военных конфликтах.

В торжественном открытии центра приняли участие глава Владивостока Виталий Веркеенко, член Совета Федерации Людмила Талабаева, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, депутаты думы города и другие почётные гости.

Автором такой полезной идеи стал руководитель Совета ветеранов Первомайского района Виктор Потёмкин. Инициатива нашла поддержку и со стороны ветеранов, и от администрации Владивостока. Глава города отметил, что появление Центра — это очень важно, а еще важнее, что создавать его помогали и сами ветераны, и депутаты: «Мы должны уделять как можно больше внимания ветеранам, их поддержке и, конечно же, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Посмотрев на представленные здесь экспонаты, наши дети смогут лучше понять то, насколько важно сохранить мир».

Таисия Масина.

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