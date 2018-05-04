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00:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Какие штрафы грозят нарушителям ночной тишины в Казахстане

Закон запрещает гражданам шуметь с 23 часов до 6 утра, в противном случае на нарушителей налагается штраф.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Свыше 1900 человек привлечено к административной ответственности за нарушение тишины с начала года в Астане, сообщает официальный сайт акимата.

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По информации столичного департамента внутренних дел, 28 апреля в дежурную часть Есильского района поступило сообщение от жителя дома 21/1 по улице Сыганак о том, что посетители компьютерного клуба, нарушают тишину в ночное время. После прибытия на место полицейских, на администратора заведения был составлен административный протокол по статье «Нарушение тишины» и выписан штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (12 025 тенге).

В целом с начала года к административной ответственности за подобные нарушения были привлечены более 1900 человек.

Согласно законодательству, за нарушение тишины с 23:00 до 6:00 утра, в том числе проведение в жилых помещениях и вне их сопровождаемых шумом работ, предусмотрен штраф для физических лиц — 5 МРП, для субъектов малого предпринимательства — 10 МРП, для субъектов среднего предпринимательства — 15 МРП, для субъектов крупного предпринимательства — 50 МРП.

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