Какие штрафы грозят нарушителям ночной тишины в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Свыше 1900 человек привлечено к административной ответственности за нарушение тишины с начала года в Астане, сообщает официальный сайт акимата.

Читайте также Житель Астаны за 5 минут «заработал» три штрафа

По информации столичного департамента внутренних дел, 28 апреля в дежурную часть Есильского района поступило сообщение от жителя дома 21/1 по улице Сыганак о том, что посетители компьютерного клуба, нарушают тишину в ночное время. После прибытия на место полицейских, на администратора заведения был составлен административный протокол по статье «Нарушение тишины» и выписан штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (12 025 тенге).

В целом с начала года к административной ответственности за подобные нарушения были привлечены более 1900 человек.