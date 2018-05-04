Twitter советует пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе
Руководство социальной сети Twitter рекомендует пользователям сменить пароли для входа в сеть
Руководство социальной сети Twitter рекомендует пользователям сменить пароли для входа в сеть
«Недавно мы обнаружили ошибку,
Соцсеть не уточнила, пароли скольких пользователей оказались доступны во внутренней компьютерной сети компании. В Twitter добавили, что работают над тем, чтобы эта ошибка не повторилась.
В феврале соцсеть обнародовала финансовую отчетность, которая показала первую в истории компании квартальную прибыль. Она составила $91 млн против чистого убытка в $167 млн годом ранее. На фоне новостей об этом акции Twitter выросли на 22%.
Подробнее об отчетности соцсети читайте в публикации «Ъ».