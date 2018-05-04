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08:34 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Twitter советует пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе

Руководство социальной сети Twitter рекомендует пользователям сменить пароли для входа в сеть из-за найденной ошибки в системе хранения паролей. Как пояснили в компании, при установке пароля в Twitter соцсеть использует технологию, «которая маскирует его так, чтобы никто в компании не мог его увидеть».

«Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале (компании.— “Ъ”). Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения (в аккаунты пользователей.— “Ъ”) или неправомерного использования данных», — отметили в Twitter.

Соцсеть не уточнила, пароли скольких пользователей оказались доступны во внутренней компьютерной сети компании. В Twitter добавили, что работают над тем, чтобы эта ошибка не повторилась.

В феврале соцсеть обнародовала финансовую отчетность, которая показала первую в истории компании квартальную прибыль. Она составила $91 млн против чистого убытка в $167 млн годом ранее. На фоне новостей об этом акции Twitter выросли на 22%.

Подробнее об отчетности соцсети читайте в публикации «Ъ».

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