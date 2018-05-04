Twitter советует пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе

«Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале (компании.— “Ъ”). Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения (в аккаунты пользователей.— “Ъ”) или неправомерного использования данных», — отметили в Twitter.

Соцсеть не уточнила, пароли скольких пользователей оказались доступны во внутренней компьютерной сети компании. В Twitter добавили, что работают над тем, чтобы эта ошибка не повторилась.

В феврале соцсеть обнародовала финансовую отчетность, которая показала первую в истории компании квартальную прибыль. Она составила $91 млн против чистого убытка в $167 млн годом ранее. На фоне новостей об этом акции Twitter выросли на 22%.