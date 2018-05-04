В Калининграде во время репетиции Парада Победы показали «Искандеры»

Пусковые установки, недавно поступившие на вооружение Балтфлота, проследовали по площади Победы в колонне механизированных средств войск Калининградского гарнизона.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы «Искандер-М» предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня противника, командных пунктов и узлов связи, а также воздушных судов на аэродроме. В начале февраля 2018 года в российском парламенте подтвердили, что в Калининградской области размещены комплексы «Искандер».