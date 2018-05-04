В Калининграде во время репетиции Парада Победы показали «Искандеры»
В репетиции Парада Победы в Калининграде в четверг, 3 мая, приняли участие
В репетиции Парада Победы в Калининграде в четверг, 3 мая, приняли участие
Пусковые установки, недавно поступившие на вооружение Балтфлота, проследовали по площади Победы в колонне механизированных средств войск Калининградского гарнизона.
3 мая в Калининграде прошла первая репетиция парада ко Дню Победы. Следующие репетиции состоятся 5 и 7 мая. В эти дни движение автотранспорта в центре города будет ограничено.