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11:50 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде во время репетиции Парада Победы показали «Искандеры»

В репетиции Парада Победы в Калининграде в четверг, 3 мая, приняли участие оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом с места событий сообщил корреспондент «Клопс».

Источник: Клопс.ru

Пусковые установки, недавно поступившие на вооружение Балтфлота, проследовали по площади Победы в колонне механизированных средств войск Калининградского гарнизона.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы «Искандер-М» предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня противника, командных пунктов и узлов связи, а также воздушных судов на аэродроме. В начале февраля 2018 года в российском парламенте подтвердили, что в Калининградской области размещены комплексы «Искандер».

3 мая в Калининграде прошла первая репетиция парада ко Дню Победы. Следующие репетиции состоятся 5 и 7 мая. В эти дни движение автотранспорта в центре города будет ограничено.

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