Недоделки на дорогах Иркутска и Шелехова обещают устранить до середины июня
Работы проводили в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Работы проводили в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Работы проводили в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Дефекты выявили уже в этом — на нескольких шелеховских улицах и в областном центре. В основном речь идёт о трещинах и повреждениях кромки асфальтобетонного покрытия. Также специалисты указали на необходимость обеспечить водоотведение, устранить следы вырубок. Как сообщает