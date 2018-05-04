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08:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Недоделки на дорогах Иркутска и Шелехова обещают устранить до середины июня

Работы проводили в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Вести Иркутск

Работы проводили в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Дефекты выявили уже в этом — на нескольких шелеховских улицах и в областном центре. В основном речь идёт о трещинах и повреждениях кромки асфальтобетонного покрытия. Также специалисты указали на необходимость обеспечить водоотведение, устранить следы вырубок. Как сообщает пресс-служба областного правительства, по гарантийным обязательствам подрядчики должны сделать это до середины июня.

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