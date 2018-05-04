Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Въезд в Россию запрещен: Мацейчука задержали в «Домодедово»
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
«Плетки не хватает»: Наталья Подольская примерила дерзкий образ
Лайфхак: что делать, если ты забыла воспользоваться дезодорантом
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12В тени войны
03:45 (мск), источник: Вести Иркутск

Ледоход в Иркутской области — под присмотром спасателей

По данным регионального управления МЧС, чистая вода на реке Лене уже около Качуга, Жигалово, Усть-Кута.

Источник: Вести Иркутск

По данным регионального управления МЧС, чистая вода на реке Лене уже около Качуга, Жигалово, Усть-Кута.

В районе Киренска ледоход остаточный. Там, а также в Катангском районе, спасатели контролируют безопасный пропуск паводковых вод. В труднодоступной местности мониторинг проводят с помощью беспилотников. Несколько раз в сутки анализируют данные гидрологических постов. А вообще обстановка на реках и водоёмах Иркутской области сегодня стабильная. В регионе специалисты провели противопаводковые мероприятия: распиловку льда и взрывные работы.

Все новости региона
 Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
В России может появиться новый налог
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
В МФЦ начнут выдавать водительские права
ЦБ переведет систему передачи платежей на блокчейн в 2019 году
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Владимир Путин уволил пять генералов полиции и СКР
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь