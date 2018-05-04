Ледоход в Иркутской области — под присмотром спасателей

В районе Киренска ледоход остаточный. Там, а также в Катангском районе, спасатели контролируют безопасный пропуск паводковых вод. В труднодоступной местности мониторинг проводят с помощью беспилотников. Несколько раз в сутки анализируют данные гидрологических постов. А вообще обстановка на реках и водоёмах Иркутской области сегодня стабильная. В регионе специалисты провели противопаводковые мероприятия: распиловку льда и взрывные работы.