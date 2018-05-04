Ледоход в Иркутской области — под присмотром спасателей
По данным регионального управления МЧС, чистая вода на реке Лене уже около Качуга, Жигалово,
По данным регионального управления МЧС, чистая вода на реке Лене уже около Качуга, Жигалово,
По данным регионального управления МЧС, чистая вода на реке Лене уже около Качуга, Жигалово,
В районе Киренска ледоход остаточный. Там, а также в Катангском районе, спасатели контролируют безопасный пропуск паводковых вод. В труднодоступной местности мониторинг проводят с помощью беспилотников. Несколько раз в сутки анализируют данные гидрологических постов. А вообще обстановка на реках и водоёмах Иркутской области сегодня стабильная. В регионе специалисты провели противопаводковые мероприятия: распиловку льда и взрывные работы.