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03:49 (мск), источник: Вести Иркутск

Мемориальную доску в память об актрисе Елене Волошиной установили на её доме в Иркутске

Декабрьских событий, 105. Именно там жила одна из самых ярких актрис Иркутского музыкального театра Елена Волошина.

Источник: Вести Иркутск

Сцене она отдала более 55 лет и работала в труппе театра до последних дней. На пути заслуженной артистки были и ссылка по ложному обвинению в Воркуту, и яркие роли, всего более 300. 2 мая Елене Волошиной исполнилось бы 94 года.

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