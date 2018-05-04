Мемориальную доску в память об актрисе Елене Волошиной установили на её доме в Иркутске
Декабрьских событий, 105. Именно там жила одна из самых ярких актрис Иркутского музыкального театра Елена Волошина.
Декабрьских событий, 105. Именно там жила одна из самых ярких актрис Иркутского музыкального театра Елена Волошина.
Сцене она отдала более 55 лет и работала в труппе театра до последних дней. На пути заслуженной артистки были и ссылка по ложному обвинению в Воркуту, и яркие роли, всего более 300. 2 мая Елене Волошиной исполнилось бы 94 года.