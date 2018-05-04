На Приморье уже идёт новый циклон

Источник: Восток Медиа

В ближайшие выходные в Приморском крае ожидается неустойчивая погода. В субботу, 5 мая, сохранится влияние циклона, который обусловил ненастную погоду на текущей неделе. Вихрь значительно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие и умеренные осадки (дождь с мокрым снегом), возможны гололёдные явления. Температура воздуха составит +2… -3 градуса, на побережье до +7. Днём циклон покинет край, на большей территории прояснит, лишь на северо-востоке ещё возможны небольшие осадки. Воздух в субботу прогреется до +14… +20 градусов, на побережье +8… +13 градусов.

В воскресенье, 6 мая, с Китая подойдёт новый циклон, а с ним и более тёплая воздушная масса. В регионе потеплеет. Минимальная температура воздуха составит +2… +9 градусов, на северо-востоке до -3. Днём станет теплее на 2−4 градуса, чем в субботу. Фронтальные разделы циклона вызовут в отдельных районах небольшой дождь.