На Приморье уже идёт новый циклон
Погодная ситуация в Приморье начнёт нормализоваться на предстоящих выходных. В воскресенье с Китая подойдёт новый циклон с тёплой воздушной массой, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Погодная ситуация в Приморье начнёт нормализоваться на предстоящих выходных. В воскресенье с Китая подойдёт новый циклон с тёплой воздушной массой, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В ближайшие выходные в Приморском крае ожидается неустойчивая погода. В субботу, 5 мая, сохранится влияние циклона, который обусловил ненастную погоду на текущей неделе. Вихрь значительно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие и умеренные осадки (дождь с мокрым снегом), возможны гололёдные явления. Температура воздуха составит +2… -3 градуса, на побережье до +7. Днём циклон покинет край, на большей территории прояснит, лишь на
В воскресенье, 6 мая, с Китая подойдёт новый циклон, а с ним и более тёплая воздушная масса. В регионе потеплеет. Минимальная температура воздуха составит +2… +9 градусов, на
Во Владивостоке в ближайшие выходные существенных осадков не ожидается. В ночные часы температурный фон составит +3… +6 градусов. Днём в субботу воздух прогреется до +10… +13, воскресный день будет на 2−3 градуса теплее.