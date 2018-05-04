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03:58 (мск), источник: Восток Медиа

На Приморье уже идёт новый циклон

Погодная ситуация в Приморье начнёт нормализоваться на предстоящих выходных. В воскресенье с Китая подойдёт новый циклон с тёплой воздушной массой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +31° 33% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Восток Медиа

В ближайшие выходные в Приморском крае ожидается неустойчивая погода. В субботу, 5 мая, сохранится влияние циклона, который обусловил ненастную погоду на текущей неделе. Вихрь значительно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие и умеренные осадки (дождь с мокрым снегом), возможны гололёдные явления. Температура воздуха составит +2… -3 градуса, на побережье до +7. Днём циклон покинет край, на большей территории прояснит, лишь на северо-востоке ещё возможны небольшие осадки. Воздух в субботу прогреется до +14… +20 градусов, на побережье +8… +13 градусов.

В воскресенье, 6 мая, с Китая подойдёт новый циклон, а с ним и более тёплая воздушная масса. В регионе потеплеет. Минимальная температура воздуха составит +2… +9 градусов, на северо-востоке до -3. Днём станет теплее на 2−4 градуса, чем в субботу. Фронтальные разделы циклона вызовут в отдельных районах небольшой дождь.

Во Владивостоке в ближайшие выходные существенных осадков не ожидается. В ночные часы температурный фон составит +3… +6 градусов. Днём в субботу воздух прогреется до +10… +13, воскресный день будет на 2−3 градуса теплее.

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