Телеведущий Владимир Соловьев приедет во Владивосток
Более пяти тысяч участников в этом году планируют принять на МедиаСаммите в Приморье, который пройдёт в ДВФУ
Более пяти тысяч участников в этом году планируют принять на МедиаСаммите в Приморье, который пройдёт в ДВФУ
По словам представителей Приморского отделения Союза журналистов России, в этом году на форуме презентуют экономические возможности Дальнего Востока и обсудят роль журналистского сообщества в освещении проектов, реализующихся в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.
«Статус мероприятия серьезно вырос с 2014 года, когда МедиаСаммит прошёл в первый раз. Сегодня форум — площадка для диалога между СМИ и органами власти, представителями
«Свое участие в форуме предварительно подтвердили замминистра Минкомсвязи Алексей Волин, председатель союза журналистов России Владимир Соловьев, идут переговоры с президентом Российской ассоциации по связям с общественностью Станиславом Наумовым и другими спикерами», — рассказали представители регионального отделения Союза журналистов.
Также во время форума пройдёт выставка, посвящённая ключевым мероприятиям региона в 2018 году, в том числе, 80-летию Приморского края.
Андрей Тарасенко поручил организаторам особенное внимание уделить вопросам безопасности, чтобы гости мероприятия чувствовали себя максимально комфортно.
Михаил Грач.