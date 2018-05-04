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03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Телеведущий Владимир Соловьев приедет во Владивосток

Более пяти тысяч участников в этом году планируют принять на МедиаСаммите в Приморье, который пройдёт в ДВФУ 7—8 июня. Об этом рассказали организаторы мероприятия на организационном совещании, которое провёл врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

По словам представителей Приморского отделения Союза журналистов России, в этом году на форуме презентуют экономические возможности Дальнего Востока и обсудят роль журналистского сообщества в освещении проектов, реализующихся в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.

«Статус мероприятия серьезно вырос с 2014 года, когда МедиаСаммит прошёл в первый раз. Сегодня форум — площадка для диалога между СМИ и органами власти, представителями бизнес-сообщества. В программе мероприятия: круглые столы, мастер классы, пресс-конференции, спортивные состязания, а также курсы повышения квалификации для представителей СМИ», — сообщили организаторы.

Для гостей форума также предусмотрены пресс-туры и экскурсионная программа. Помимо этого, традиционно в МедиаСаммите примут участие федеральные эксперты и именитые журналисты.

«Свое участие в форуме предварительно подтвердили замминистра Минкомсвязи Алексей Волин, председатель союза журналистов России Владимир Соловьев, идут переговоры с президентом Российской ассоциации по связям с общественностью Станиславом Наумовым и другими спикерами», — рассказали представители регионального отделения Союза журналистов.

Также во время форума пройдёт выставка, посвящённая ключевым мероприятиям региона в 2018 году, в том числе, 80-летию Приморского края.

Андрей Тарасенко поручил организаторам особенное внимание уделить вопросам безопасности, чтобы гости мероприятия чувствовали себя максимально комфортно.

Михаил Грач.

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