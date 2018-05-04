В МФЦ начнут выдавать водительские права
Получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину можно будет в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).
Получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину можно будет в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).
Согласно действующему законодательству, права сейчас выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно лишь переоформить.
Как рассказали «Известиям» в МВД, проект упрощения получения водительских прав и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения подготавливается по поручению правительства и при содействии Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга.
Первый пилотный проект планируется запустить в Татарстане уже в конце года. При этом рассматривается вариант включения в эксперимент Москвы и Петербурга. При этом россияне сами смогут выбирать, где получить права и СТС — в МФЦ или подразделениях ГИБДД.
Эксперты отметили, что нововведение облегчит процедуру получения документов и сократит очереди.
Однако для того, чтобы выдавать права и СТС в МФЦ, потребуется принять ряд мер для совместимости информационных систем центров и МВД, а также установить в центрах спецоборудование.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «ГИБДД поделится правами».