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03:02 (мск), источник: Известия

В МФЦ начнут выдавать водительские права

Получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину можно будет в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

Источник: РИА "Новости"

Согласно действующему законодательству, права сейчас выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно лишь переоформить.

Как рассказали «Известиям» в МВД, проект упрощения получения водительских прав и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения подготавливается по поручению правительства и при содействии Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга.

Первый пилотный проект планируется запустить в Татарстане уже в конце года. При этом рассматривается вариант включения в эксперимент Москвы и Петербурга. При этом россияне сами смогут выбирать, где получить права и СТС — в МФЦ или подразделениях ГИБДД.

Эксперты отметили, что нововведение облегчит процедуру получения документов и сократит очереди.

Однако для того, чтобы выдавать права и СТС в МФЦ, потребуется принять ряд мер для совместимости информационных систем центров и МВД, а также установить в центрах спецоборудование.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «ГИБДД поделится правами».

МФЦ начнут принимать оплату за госуслуги
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